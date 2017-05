Merket som hylles på sosiale medier!

Du har mest sannsynlig sett de fargesterke treningsplaggene fra Aimn på Instagram.

Det svenske merket, startet av svenske Tekla og Helen hylles av jenter over hele verden på grunn av sin fantastiske passform, fargepalett og materiale.

Lagde klær som inspirerer



Jentene kunne ikke finne treningstøy som ga dem motivasjon og inspirasjon på trening og tok saken i egne hender. Tekla og Helen skapte treningsklær med glade farger, pent design og kule print inspirert av natur og ting de likte og tilbakemeldingene lot seg ikke vente på lenge. Jenter over hele verden kunneikke få nok av de spreke klærne fra Aim'n og treningstightsene forsvant ut av butikkene på rekordtid.

Aim'n er sexy, feminint, sporty og kult!

Nå har nettbutikken endelig fått påfyll og du kan sikre deg den nyeste kolleksjonen før det igjen blir utsolgt.

Rio Stripe Tights

Rio Stripe Tights fra Aim'n er en suverent god treningstights og sjekk det herlige printet! Feminin og sommerlig.

Wild Spirit Tights

Dette må jo bare være vårens fresheste print?! Fantastisk treningstights fra Aim'n med ekstra høyt liv - materiale som må oppleves.

Black Stripe Tights

Aim'n passer på at alle jenter finner et plagg de liker og har også designet en sort tights perfekt for alle som liker å holde treningsantrekket til de minimale.

Black Stripe Tights er en fantastisk treningstights til de fleste aktiviteter! Den har et strategisk design som bidrar til å fremheve dine flotte former og er enkel å kombinere med din eksisterende treningsgarderobe.

Brave Spirit Tights

Noen ganger må du være litt modig og gå ut av din komfortsone. Brave Spirit-tightsen er en hyllest til alle de modige øyeblikkene i livet! Hvorfor skal du være anonym når du kan skinne på trening.

Egenskaper:

Tights i lang modell

Ekstra høyt liv som kan brettes ned

Normal passform

Helt magisk å ha på, materialet må oppleves!

Melange Stripe Tights

Kanskje du har tenkt deg til sydlige strøk denne sommeren? Vil du understreke brunfargen kan denne tighsten være akkurat det du trenger.

Dusty Pink Tribe Tights

Siden rosa er trendfargen denne sesongen er det ikke overraskende at Aim'n kommer med en lekker versjon de også. Hvor herlig er ikke kombinasjonen av rosa og hvitt?

Antrekk



Føler du deg fresh og fin, får du også lyst til å yte mer på trening.

