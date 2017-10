Maya Vik fronter ny høstkolleksjon for Lindex

Tre fantastiske damer er med i samarbeidet for den nye høstkolleksjonen til Lindex: Maya Vik fra Norge, Babba Canales fra Sverige og Phoebe Collings-James fra UK. Alle har et inspirerende talent for å style høstens nye plagg, hvor du finner spennende innslag av grafiske ornamenter, volanger og broderi.

Maya Vik er en moderne moteriktig musiker, som alltid inspirerer andre rundt seg. Her med en kjole fra kolleksjonen.

- Jeg er veldig stolt av å kunne fronte denne spennende kampanjen og at det i tillegg er sammen med to andre talentfulle kvinner er ekstra stas. Lindex har fått en edge som jeg digger, og det er gøy å få lov til å være med å vise det frem, forteller Maya Vik om samarbeidet.

I denne kolleksjonen, som de kaller "New knits by the cool women we love", får vi også glede av høststrikker i dype juvelfarger, kombinert med andre elementer som plisséskjørt i fløyel, velour-gensere og bærekraftig denim. Inspirasjonen kommer fra både rene uttrykk og romantiske detaljer. Svart og kamel blir en viktig base i garderoben, med supplerende farger som vinrødt, rust og blågrønn.

- Vi gleder oss til å slippe denne kampanjen i samarbeid med Maya. Vi synes hennes herlige personlighet og inspirerende stil passer perfekt for denne høstkolleksjonen, sier markedssjef i Lindex, Nina Haugen.

Kolleksjonen slippes i alle Lindex-butikker og på lindex.com 19.oktober.





Nydelige nyanser av blågrønt



I kolleksjonen finner vi disse behagelige fargenyansene, som er en drøm for øyet! It-girl, Babba Canales, leker seg med ulike materialer og teksturer, som gir stor inspirasjon for høstantrekkene dette året.

Kreativ look for business

Phoebe Collings-James jobber som modell og kunstner, og har satt sammen et fantastisk kult antrekk som kombinerer det feminine og maskuline. La deg inspirere av hvordan enkle plagg og snitt kan få en ny look ved å eksperimentere med knapper og knyting.





Avslappet, fin og romantisk



Maya Vik har stylet en behagelig og herlig høstlook med denne kjolen, kombinert med en standard svart høyhalser, som alle bør ha i skapet. Sammen med friske kinn og glossy lepper vil dette antrekket være en sikker vinner i høst, enten om du skal på jobb eller middag med venner.