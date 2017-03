Mars´ beste motekjøp

Vi har endelig kommet til Mars og det betyr at vi får se noen små vårtegn og drømme oss bort til varmere dager. Start å invester i vår og sommerplagg som du også kan bruke nå. Se etter fine blomsterplagg, denim, rødt og rosa. Og hvis du skal til varmere strøk i løpet av våren er en kul og minimalistisk badedrakt et must.

Vi har plukket ut de beste motekuppene i butikk nå!

Blomsterkjole fra Ganni

Militærinspirert jakke fra Odd Molly

Kule og sporty sko fra Ecco du kan bruke til hverdags

Speak Up t-skjorte fra Gina Tricot

Trenchcoaten er noe vi har sett mye av på streetstylestjernene, så denne fra Polo Ralph Lauren er et must.

Langt denimskjørt fra Espirit

Rosa hettegenser fra Holzweiler

En elegant og kul jakke fra Gina Tricot i en av vårens hotteste trendfarger

Den perfekte dressbuksen fra Holzweiler

Ryggsekk i sateng fra H&M

Badedrakt fra Missguided