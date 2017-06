«Føl deg som en kvinne – kle deg i kjole» er motedesigneren Diane Furstenbergs berømte sitat. Furstenberg lanserte sin ikoniske omslagskjole og revolusjonerte moten på 70-tallet med den såkalte wrapdress.

Les også: 50 sommerkjoler vi drømmer om

I dag er hennes glamorøse, bohemske design essensiell for moteriktige jenter verden over. Kjolen er åpen, hvor den ene delen skal foldes inn under den andre, før den knytes sammen. Klassikeren skal gi deg en fin passform på de riktige stedene.

Diane, after her 1974 fashion show, where the iconic #wrapdress was debuted for the first time. #DVF Et innlegg delt av DVF (@dvf) søndag 18. Sep.. 2016 PDT

En liten detalj gjør alt



Det er knytningen rundt livet som gjør kjoleformen mest flatterende. Du får en mer markert midje, du kan puste med magen, samtidig som knytningen gir løft til bysten. Perfekt for en lang middagsaften i sommer!

Tips: Har du mer former, bør du satse på en kjole med V-utringning, da du forlenger linjene på kroppen og styrer oppmerksomheten mot kløften.

А теперь немного красок ❤☀️ @hey_you_look__ Et innlegg delt av Sasha (@markina) onsdag 31. Mai. 2017 PDT

Med det lille ekstra

Omslagkjoler i blomstrede mønster er denne sesongens må-ha. Style den opp med hvite sneakers eller sandaler. Fullfør looken med et par bohemske solbriller!

Tips: Er du usikker på hvilke tilbehør du skal bruke og syns at mønster blir litt for mye? Vi skjønner at det er en motejungel der ute med fashion «do’s and don’ts». Bare hold deg til fargeplatten i kjolen din så er du trygg. Ellers kan du satse på en komplementærfarge(motsatt).

Allsidig og moderne



Den klassiske omslagskjolen er tidløs og smigrende, og kan redde dagen din når du ikke har peiling på hva du skal ha på deg.

Omslagkjolen er ikke lenger den lange og klassiske, men kommer også i kortermede og moderniserte varianter. I tillegg til at du kan bruke den med en moderne vri. For eksempel over en bukse eller til freshe sneakers. Perfekt for en kveld ute, så vel som på kontoret. Det er bare å skifte til sexy, glamorøse sko og litt bling bling her og der, så er du klar for kveldens fester på 1 – 2 – 3!





Les også: