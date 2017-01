Kjendis-Norge viste vårens trender på rød løper

De siste ukene har vært spekket med lukrative prisutdelinger. Først ut var Vixen Blog Awards som hedret bloggeliten. Torsdag 26 januar var det tid for den årlige feiringen av motebransjens beste, nemlig Costume Awards.

De dekorative salene i Gamle Logen samlet motefiffen, skuespillere og musikkbransjen for en aldri så liten hedring.

Foruten å stemme frem sangfuglen Astrid S og skuespilleren Thomas Hayes til årets best kledde kvinne og mann var det flere motepersonligheter, klesmerker og skjønnhetsprodukter som stakk av med en pris. Blant annet var det danske Ganni som stakk av med prisen for Årets beste klesmerke og ingen ringere enn H&M tok tittelen Årets beste klesbutikk.

Imponerende motefest



Det er ingen tvil om at gjestene hadde funnet frem finstasen for anledningen. Motefesten var som en catwalk for årets viktigste trender og det var flere som imponerte. Det var rosa, blomsterprint og rysjer og volanger som regjerte den røde løperen og ga virkelig mersmak for sesongen som kommer.

Her er noen av våre favoritter:

Janka Polliani

Janka Polliani

Vakre bloggeren og Tv-personligheten Janka er alltid tidlig ute med de nyeste trendene og en av gatemotefotografenes favoritt. Under Costume Awards valgte Janka å satse på rosa som er en stor trend i motebildet denne sesongen. For å gjøre looken mindre sukkersøtt kombinerte hun toppen med et skinnskjørt og et par kule pumps. Vi digger antrekket.

Romantisk rosa med edgy skinn

Marte Bratberg

Marte Bratberg

Blomsterprinten er ikke overraskende en stor trend til våren. Motehus som Chloe, Marques Almeida og Balenciaga lot modellene sprade nedover catwalken iført blomsterprint fra topp til tå.

Fine blomster

Gjør som programlederen Marte Bratberg og sats på en nydelig blomsterkjole til våren. På Costume Awards valgte Marte å gå for norske ByTimo. Under ser du flere kjoler fra dette merke.

Benedicthe Bjerke



Benedicthe Bjerke

Bloggeren og designeren Benedicthe Bjerke valgte å gå for den androgyne stilen og under torsdagens motefest var hun iført en blazerkjole som tar oss med til 80-talls trenden. Kjolen var fra hennes eget merke Billie&Me. Røde pumps og veske satte prikken over i-en.

80-tallet

Sats på en oversized blazer hvis du vil prøve noe nytt. Er du mer klassisk setter du overdelen sammen med et skjørt eller dressbukse.

