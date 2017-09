Kåpene du må ha

Høsten er her, og denne helgen har Boozt et spesielt høsttilbud på 20% rabatt på yttertøy for kvinner, menn og barn. Bruk rabattkoden COLD20 og få 20% avslag på kjøp over 999,-!

Kampanjen avsluttes på søndag så her gjelder det å være rask!

KLIKK DEG INN TIL NETTBUTIKKEN HER!









Sjekk våre favoritter:



Yttertøy er ett av de viktigste plaggene i høstgarderoben, og med denne rabatten kan du investere i trendy, fôrede jakker eller klassiske kåper. Tilbudet omfatter populære kvalitetsmerker som Svea, Esprit, Vila, J.Lindeberg, Lyle & Scott, Mini A Ture, Wheat og mange andre.

Kåpe fra