Julebordkjoler til under 500-lappen

Alle ønsker å skinne på årets fest, enten det er julebord, juleball eller fest med venninner. Selv om vi vet at gjenbruk er bra, frister det alltid med noe nytt å skapet. Vi vil likevel ikke sprenge julebudsjettet på en kleskrise. Vi har sett gjennom nettbutikkene og funnet de lekreste antrekkene som ikke blakker deg før juletider!

Ta en titt på festkjoler her!







Under har vi samlet noen av de fineste partykjolene til under 500 kroner.

Den lille sorte

Kjolen som ble introdusert for verden av Coco Chanel har blitt tidenes mest ikoniske plagg. Alle kvinner, uansett alder og stil eier minst en versjon av "The little black dress". Du kan dermed ikke trå feil ved å satse på den evige klassikeren.

Blonder

Delikate og romantiske detaljer som blonder passer de fleste anledninger.

Paljetter

Det er ikke ofte vi kommer unna med et helantrekk dekket i glittende paljetter og derfor må vi utnytte denne tiden av året til å leke oss litt.

Farger

Selv om sort er en klassiker, har flere og flere blitt mer vågale på fargefronten og ser etter kjoler i andre farger. Rødt passer desember til, men du bør også se etter antrekk i blått, rosa, sølv og gull.



