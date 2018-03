Jakker du skaffer deg på salg!

Selv om vi er i årets første vårmåned, så ser det dessverre ikke ut som våren kommer med det første.

Vi er likevel lei av å gå pakket inn i den samme, gamle dunjakken. Derfor er det ekstra stas å finne lekre jakker og kåper på salg!

Vi har samlet noen av våre favoritter under, men du kan også klikke deg direkte inn til nettbutikken her og se alt yttertøy på salg!

Utrolig stilig fuskepelsjakke fra Line of Oslo med lommer og hette.

Vi har sett at pelsjakker er like aktuelle neste høst og vinter, så her er det bare å investere, jenter!

Så feminin og lekker kåpe! Denne er satt ned med 40%!

Denne sparer du hele 60% på!! Hvis ikke det er et meget godt kupp, så vet ikke vi!

En ikonisk cape fra den eksklusive linjen Prorsum fra Burberry. Dette er et plagg og design som aldri vil gå av moten og som lett kombineres med farger og styles man allerede har i skapet!

LES OGSÅ: