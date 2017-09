Jakken du må ha i skapet

Sliter du med å finne en jakke som både holder deg varm, stilig og passer like godt til hverdag som til fest? Du er nok ikke alene. Vi elsker de fantastiske høstkåpene som har ankommet butikkene og gleder oss til å kunne tulle oss inn i de store boblejakkene som regjerer i motebildet. Men det er fortsatt ikke det vi ser etter når vi skal løpe ut døren på vei til en fest. Den perfekte fuskepelsen derimot er jakken alle jenter bør ha i skapet denne sesongen.

Disse fuskepelsene kan du sverge til fremover!

Svart faux fur

Den varme jakken kan tilføre det lille ekstra til ethvert antrekk. Den sorte varianten kan både pynte opp hverdagsantrekket eller få festantrekket til å se røffere ut.





Dyrisk

Dyrisk mønster har vært i vinden en stund og du skal ikke være redd for å skaffe deg et statementplagget i det kule printet!





Lyse

Eier du allerede et par mørke jakker og kåper er en lys variant en god investering. Ved å bruke faux fur viser du at du bryr deg om dyr samtidig som du viser fram din sans for mote og glamour.

Andre farger

Rosa og rødt er sesongens trendfarger. Følger du med på moteukene og finner inspirasjon i streetstyle-bilder har du allerede sett at it-jentenes rosa kåper. En ekte fashionista skal ikke være redd for å anskaffe seg en skikkelig bubblegum-rosa fuskepels!

