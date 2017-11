Interiørnyheter vinter 2017

Miks av materialer, lun belysning og mørke kontraster. Det er bare noen av stikkordene når det kommer til interiørtrendene for vinteren 2017.

Vi går de kaldeste og mørkeste månedene i møte, noe som betyr at vi tilbringer ekstra mye tid inne. Gjør hjemmet ditt til et deilig vinterland, en moderne oase eller en designerperle ved hjelp av et nytt tilskudd i stuen, soverommet eller entreen.

Under har vi samlet noen av interiørnyhetene som nettopp har ankommet nettbutikkene.

Sofa

Sofaen er som oftest stuens hovedfokus og kan endre stilen i hele rommet. Vi ser etter moderne, men behagelige konturer og fasonger. Velour har blitt materialet vi har forelsket oss i, og de fleste brands tilfredsstiller vårt behov for det luksuriøse materiale i utallig mange farger.

Se flere sofaer her!

Bord



Nordmenn har blitt eksperter på interiør og det dermed meget kresne på hva som får lov å entre deres hjem. Vi ser etter unike materialer, spesielle møbler og gjenstander som uttrykker hvem vi er.

Her kan du titte på flere bord!

Stoler

Overraskende sammensetninger av møbler og stilarter gir ethvert rom mer personlighet. Spiseplassen er et samlested og både bordet og ikke minst stolene er et smykke i seg selv. Stolen skal ikke bare være flott å se på, den skal også være bekvem. Derfor ser vi etter stoler som gir oss både design og komfort.

Se flere stoler her!

Lamper

Når det er kaldt og mørkt ute, er det deilig å komme inn til et lunt hjem. Belysning er derfor svært viktig da den både er en lyskilde og stemningskaper i ett.

Her finner du flere lamper!

LES OGSÅ: De mest populære interiørproduktene nå!