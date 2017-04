Interiøret som gir hjemmet ditt et preg av våren

Hva får et hjem til å skille seg ut og få en wow-effekt?

Ekspertene sier ofte at en god miks av ulike teksturer og innslag av personlige detaljer utgjør den store forskjellen og gir ditt hjem et ekstra løft. Problemet ligger det utvalget - det er alt for mye fint i butikkene!

Vi har lett nettet rundt og funnet de lekreste interiørnyheter som er kun et tastetrykk unna:

Stue

Inviter våren inn i ditt hjem og pynt opp stuen med vårlig interiør. Skap en balanse ved å blande det tunge og røffe med det myke. Bruk ulike farger og mønster. Ikke glem de grønne plantene som i seg selv er et symbol på våren.

Bord

Palette er et helt spesielt og lekkert sofabord/sidebord, designet av Jaime Hayon for &tradition. Et iøynefallende møbel - uten tvil.

Se flere bilder her.

Teppe

Massimo BAMBOO tepper er laget av 100% bambus. Bambus gir en luksuriøs følelse på grunn av den unike mykhet og skinnende overflate

Klikk her.

Her finner du stort utvalg av tepper.



Stol

Lekker stol fra Cosy Living i velour. Gjør stuen spennende ved å blande ulike farger.

Klikk her.

Ta en titt på STRING reoler som tillater deg å designe dine egne hyller.

Interessert i møbler som ikke tømmer sparekontoen? Sjekk ut Ellos!

Vase

Elevated Vase fra Muuto er en håndlaget vasen som oser Skandinavisk design. Ask representerer jorden og det munnblåste glasset representerer lys og luft. Designet leker med kontrasten mellom det luftige glasset og den solide tunge basen.

Klikk her.

Kjøkken

Kjøkkenet er ofte rommet vi tilbringer mest tid i. Det er her vi lager mat, her familien samles og det er nettopp på kjøkkenet skuldrene senkes.

La kjøkkenbenken være en indikasjon på din gastronomiske repertoar men også din interiørstil. Trenger du inspirasjon til å dekke bordet? Ta en titt her!

Kitchen Rack

Sett sammen ditt eget "kitchen rack". En genial løsning hvor du kan velge akkurat det som passer på ditt kjøkken. Velg mellom 3 ulike lengder på listene, og de delene du ønsker.

Klikk her.

Salt og pepper

Det populære settet med salt og pepper bøsse fra Menu i rustfritt stål. Designet av Norm Architects.

Klikk her.

Husk å ta en titt på de herlige produktene fra Nicolas Vahe HER.

Uteplassen

Endelig kan vi sitte ute på balkongen eller verandaen. Finnes det en bedre måte å starte dagen på enn en kaffekopp i solveggen?

Gjør uteplassen til et det koseligste stedet i hjemmet.

Stol

Serien Lido er en serie hagemøbler designet av Torsteinsen Design - norske designere.

Loungen stolen har aliminium rammer og PVC strenger i sete og rygg, som gjør at stolen gir en god sittekomfort. Stolen kan stå ute i all slags vær og holder seg like fin år etter år.

Klikk her.

Er du en tilhenger av skandinavisk design? Da bør du se den nye hagemøbel-kolleksjonen til HAY. Klikk her.

Potter og vaser



City Light potter og vaser. Louise Roe's signaturprodukt- city light! Munnblåst glass. Bruk disse flotte citylight's alene eller flere sammen!





Liker du en mer rustikk look? Blomsterpotte fra Ferm Living kan være noe for deg. Potterne er fremstilt av frostsikker betong, og er derfor perfekt til utendørs bruk. Klikk her.

