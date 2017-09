Hvordan style hverdagskjolen

Hverdagskjolen er et plagg alle kvinner bør ha i skapet i høst. Ikke er det bare feminint og fint, men den er enkel å style og kan mikses i forskjellige stiler. Vi elsker hverdagskjolen!

Klassisk

Kjolen kan kombineres med det meste - alt fra høye støvletter til lave boots. En sort hverdagskjole er et must i alle garderober.

Fra venstre: 1.Støvletter HER, 2. Kjole HER, 3.Kåpe HER, Solbriller HER, Veske HER

Rocka

Ta en enkel hverdagskjole som denne, og kombiner med et par rocka boots og skinnjakke. Man kommer langt med den enkle hverdagskjolen.

Fra venstre: 1.Kjole HER, 2.Veske HER, 3.Boots HER, 4.Jakke HER

Sporty

Hvem sier at hverdagskjoler ikke kan være sporty? Ta på et par tykke strømper til, så er du klar for de kalde dagene.

Fra venstre: 1.Boblejakke HER, 2. Kjole HER, 3.Lue HER, 4.Sko HER, 5.Veske HER

Bohemsk chic

Blomsterkjoler var kjempe in i sommer, men det betyr ikke at du skal pakke dem bort helt enda. Ta på en fresh jakke eller kåpe til, så er den like fint til høsten!

Fra venstre: 1.Kjole HER, 2.Jakke HER, 3.Sko HER, 4.Veske HER, 5.Solbriller HER

En dæsj av farge

Hverdagskjolen i en superfin farge som denne i lilla, spriter opp hele antrekket. Pass på at resten av antrekket holder seg enkelt.

Fra venstre: 1.Kåpe fra mint&berry HER, 2.Kjole fra Michael Kors HER, 3.Veske HER, 4.Boots HER

