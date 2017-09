Hverdagskjoler til høsten

På tide å legge vekk sommerklærne. Men kjole blir også høstens favorittplagg. Til tross for at temperaturene har sunket kan du velge og vrake blant hundrevis av varianter i nettbutikkene. Her er hverdagskjolene som er perfekt til strømpebukse og høstboots.

Den ultimate hverdagskjolen for høsten og vinteren er ullkjolen. Den er fin, praktisk og holder deg samtidig god og varm.





Hverdagsversjonen av den lille sorte passer til alle anledninger og alt slags tilbehør. Genialt plagg dersom du skal rett fra jobb til fest. Da holder det å ta på seg sneakers eller andre flate sko på morgenen, og så ta med et par pumps du kan bytte til i veska.

Bytt ut jobbskjorta med en kul skjortekjole. Råkult med høye støvletter til, men også til joggesko og flats.





En fotsid kjole assosierer oftest til sommer, bryllup og fest. Men det finnes mange varianter som fint kan brukes til hverdags. Kult med en oversized blazer og røffe sneakers.

Vi elsker detaljer som sløyfer, volanger, rysjer og søtt mønster. Det løfter en ellers så enkel kjole til nye høyder.

Dette er den heteste fargen denne sesongen. Forestill deg hvordan du vil skille deg ut i høstmørke med en av disse flotte hverdagskjolene. Du vil garantert tiltrekke deg oppmerksomhet.





Kjolen du kan slange deg i sofaen med, og som er perfekt på avslappende søndager når du ikke orker stramme bukseliv og trange topper.





Omslagskjoler har vært sommerens store vinner, og trenden fortsetter inn i høsten. Fargene er noe mørkere og mer «høstvennlige», men vi ser fortsatt en del innslag av blomster.

Vi blir aldri lei av de blomstrete kjolene, og heldigvis finnes det varianter som funker bra med strømpebukse og ankelboots. Her er noen av våre favoritter for høsten:





Hvorfor ikke bytte ut jeansbuksa med en kjole. Når kjolen kommer i denim er den perfekt til hverdagsantrekk. Blir ekstra kul med et par ankelboots, eller dra den helt ut med cowboy-boots.



