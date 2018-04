Hudpleien alle snakker om

Har du hørt om K- beauty?

Koreansk hudpleie og sminke har nærmest eksplodert i Skandinavia og er på " alles" radar. Sør-Koranske kvinner er kjent for å være meget kravstore når det kommer til kvaliteten på hudpleie og bruker mye tid og penger på å finne de beste produktene på markedet.

Den store forskjellen på koreansk hudpleie og vestlig hudpleie er at vi i vesten ofte ikke gjør noe med problemene før de oppstår, som f.eks. rynker eller akne. I Sør-Korea er hudpleie en del av livsstilen. Mottoet er at det aldri er for tidlig å starte, og fokuset er å handle før problemene oppstår.

Vi har tatt en prat med søstrene Susanne og Helene Enger. Som mange andre hadde de sine utfordringer med huden og var på utkikk etter naturlige produkter som pleiet huden men også faktisk virket. De hørte om merket Klairs og testet det. Resten er historie.

- Før vi oppdaget Klairs hadde vi lagt merke til en økende interesse for Koreansk hudpleie. Med tanke på at Sør-Korea nå har over 10000 hudpleiemerker var det en jungel å lete i. Vi er begge opptatte av at produktene skal være rene og naturlige og selvfølgelig ikke være testet på dyr. Flere av produktene til Klairs har vunnet best i test i sin klasse og etter å ha prøvd serien var vi overbevist, dette måtte vi få til Norge!



FUN FACT: Visste du at koreanske kvinner bruker i snitt syn ganger mer på hudpleie enn vestlige kvinner? Grunnen til dette er at det største tegnet på skjønnhet gjennom tidene har vært plettfri, sunn og glødende hud. Noe de har vært og er kjent for.



Opptatt av rene produkter som virker



Stadig flere er mer bevisste på hva de legger på huden, både når det kommer til hudpleie og sminke. Den tunge dekkende make-upen, kremer fylt med kjemikalier er ikke lenger på topplisten til norske jenter. Flere av produktene til Klairs har vunnet "best i test" i sin klasse.

Stikkordet når det kommer til Klairs er multifunksjonelle produkter, eksfoliering av huden, mye fukt og høy solfaktor. I tillegg er nesten hele serien veganvennlig. Hvor fantastisk er ikke det?

Klairs er et rimelig alternativ i blant de eksklusive merkene. Prisen til Klairs ligger fra 49,- kr for en sheet mask, til 399,- for et C-vitamin serum.

Den raske veksten og populæriteten til Klairs kan også skyldes sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube, men som begge søstrene har erfart er det faktisk anbefalinger og "jungeltelegrafen" som er den største faktoren til den økende naturlige trenden.

- Vi har blitt overrasket over hvor mange det er som sliter med sensitiv hud og ikke har funnet gode nok produkter. Klairs er utviklet slik at også de med hypersensitiv kan bruke produktene, og serien blir solgt på apotek i flere steder i Asia. Vi får daglig mail om produktanbefalinger, så etterspørselen blir bare større og større. En av kundene våre har selv jobbet med et konkurrerende merke, men er nå helt Klairs frelst. Slike mail synes vi det er morsomt å få.







Topp 5 produkter dere MÅ ha?

- Hvis vi må velge ut 5 produkter blir det første steg i den koreanske dobbeltrensemetoden nemlig oljerensen Gentle Black Deep Cleansing Oil. Oljen løser opp fett fra solkrem og fondation og rengjør porene i dybden.

Etter oljerens bruker man skumrens. Man kan man velge ut i fra behov, vår favoritt er i Rich Moist Facial Soap som er super for tørr hud samtidig som den reduserer rødhet i huden.

Det tredje produktet blir toneren som har vunnet best i test flere år på rad, Supple PreparationFacial Toner. Toner er et undervurdert produkt! En god toner skal balansere ph-verdien i huden, gi fukt og klargjøre huden for neste steg.

Det fjerde produktet må bli fuktighetskremen Rich Moist Soothing Cream som også er vår bestselger. Sist men ikke minst blir det femte produktet C- vitamin serumet fra Klairs, FreshlyJuiced Vitamin Drop. C-vitamin er supert for å gi huden glød og jevner ut pigmentflekker og ujevn hudtone.

Skjønnhetstrender

Både Susanne og Helene tror at interessen på det naturlige vil øke i tiden fremover. Vi er stadig mer opptatt av hva vi spiser, hva vi smører inn i huden og hvilke produkter som får lov å pryde baderomshyllene våre.

- Jeg håper at fokuset blir mindre på dekkende produkter og mer på å få frem den naturlige og fine huden man har, eller kan få med riktig hudpleie, sier en av søstrene.

LES OGSÅ: