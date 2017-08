Høstens nyheter fra By Timo

Nylig har vi sett By Timo vise fram sine lekre sommerkjoler for 2018 på catwalken under den norske moteuken, Oslo Runway. Nok en gang leverte By Timo et show fylt av vakre, flagrende kjoler med romantisk snitt, blonder og blomster. Se bildekarusell fra neste sommers kolleksjon nederst i denne artikkelen.

Det er lenge til neste sommer, men ikke fortvil - By Timos høstkolleksjon byr også på lekre kjoler som er fine både til hverdags og fest. Her er våre favoritter:





Gled deg til neste sommers kolleksjon: