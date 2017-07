Coco Chanel sa " Før du går ut døren, se deg i speilet og ta av minst èn ting på antrekket ditt". Hva med å snu dette litt og istedet slenge på deg en kul hettegenser?

Chanel mente at ved å droppe et tilbehør eller et plagg vil antrekket se mer uanstrengt og tilfeldig ut, og vi mener at en superdigg hettegenser har den samme effekten.

Gigi Hadid

Det er ikke rart at hettegenseren har sneket seg fra sofakroken til catwalken og gatemoten. Vi har funnet kule hettegensere du kan bruke med det meste i garderoben uansett sesong!

Grå

Dette er en klassiker i garderoben og alle bør eie minst en grå hoodie da denne modellen går til alt!

Hettegenser fra FILA - VANS - CHAMPION - NIKE - CALVIN KLEIN

Rød/Rosa/Lilla

Det er noe utrolig kult med en oversized genser i en knallfarge som rødt eller rosa. Da dette også er de to store trendfargene for høsten, gjør det til en stilsikker investering.

Hettegenser fra NIKE - NEW LOOK - CHAMPION - CHEAP MONDAY - BROOKLYNS OWN

Sorte

En unnværlig venn i alle kleskrise situasjoner! Sleng på deg en svart hettegenser til alt fra jeans til skjørt og du er klar for det meste.

Genser fra PUMA - SUPERDRY - NIKE - DESIGNERS REMIX - FILA



Hvite

Vi elsker kombinasjonen av en oversized hettegenser, denimshorts og sneakers til solbrune bein! Uslåelig kombinasjon som skriker sommer!

Hettegenser fra FILA - BROOKLYNS OWN - J. LINDEBERG - HILFIGER DENIM

Ulike farger

Sjansene for at du allerede eier en grå eller sort hoodie men har lyst på et nytt tilskudd i garderoben. Nettbutikkene er fulle av hettegensere i ulike farger.





