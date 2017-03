Herlige, nye vårsko til henne

Det er fortsatt litt vått på veien og litt snø ligger igjen hist og her, men trår du utenom vannpyttene, sykler og oppholder deg mye innendørs på skole og kontor, er det ingenting i veien for å ikle seg lysere og lettere sko på beina nå. Trendsetterne gjør det i hvert fall og noen populære sko er det allerede nesten tom for, som her og her!

Vårens trender

Trendene tilsier altså at det skal være hvitt, pastell eller noe mer vågalt som rødt i vår, og skoene kan gjerne ha dekorative detaljer. Sneakersene skal være komfortable og enkle i formen, nesten som en loafer, og ha tykkere såler enn tidligere.

Sommerens hit!

Videre får vi gjensyn med en trendy sko fra 90-tallet, nemlig slip-ins, som spås å bli sommerens store hit. Ikke vent for lenge med å sikre deg din favoritt!

Sneakers



1. Sneakers fra Tommy Hilfiger HER!

2. Sneakers fra Lacoste HER!

3. Steple Grey-White fra Puma HER!

4. Sneakers fra Malene Birger HER!

5. Sneakers fra Billi Bi HER!









Slipons/loafers



1. Loafers fra Dr. Martens HER

2. Slipons fra Missguided HER

3. Slipons fra Gant HER

4. Loafers fra Billie Bi HER

5. Loafers fra Mjus Clean HER









Slip-ins



1. ATP Atelier, Irma ankelsko HER

2. Slipins Wonders HER

3. Sko fra Filippa K HER

4. Slipins fra Won Hundred HER

5. Slipins fra Tiger of Sweeden HER







