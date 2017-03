Her får du SKAM-genseren

Klar til sesong 4 av SKAM? Det er vi! Enda mer klare blir vi når vi kan krype inn i den diggeste genseren med det kuleste motivet. SKAM-genseren får du med uttrykk som serr, kosegruppa, drittsekk og så klart alt er love. Eller kanskje du vil vise din kjærlighet til Isak + Even eller Noora + Wilhelm?

Er du litt varm av deg eller rett og slett mer en t-skjortetype, kan du heller gå for SKAM-t-skjorta med de samme motivene. Perfekt å slenge på seg søndag morgen når du står opp for å steke deg et ostesmørbrød (med kardemomme så klart), eller kombinert med en stilig shorts når nåla på gradestokken kryper oppover om noen få måneder.

Vi er ikke bare litt spente på hvilke nye uttrykk vi kan vente oss etter sesong 4. Blir det noen nye klassikere? Og får vi et nytt drømmepar vi kan le, gråte og bite negler med? Vi gleder oss helt vilt til ny sesong (som ryktene sier at nærmer seg), og koser oss i mellomtiden med vår nye favorittgenser. <3