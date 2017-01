Få med deg de nyeste interiørtrendene på budsjett

Det dukker stadig opp nye interiørtrender og det er ikke alltid like lett å følge med i svingene. Det ene øyeblikket handler alt om blått og i det neste er det rosa som gjelder. Vårt tips er å holde hovedelementene i naturlige materialer som tre, betong og glass, og heller bytte ut ting som puter og tilbehør i trendfargene. Det er lett å bytte og ikke minst, det utgjør en stor forskjell. Hos h&m får du tak i de nyeste trendene på budsjett, og det beste er at det er et tastetrykk unna, uansett hvor du bor i landet.

Rosa

Rosa er den store trenden både når det kommer til mote og interiør denne sesongen, og vi elsker det! Føler du trenden kan være litt vanskelig å bruke hjemme uten å bli for sukkersøtt er tipset vårt å bare implementere enkelte elementer av rosa og kombinere fargen med kontraster som sort for et tøffere uttrykk.





Grønt

En annen trendfarge er grønt, og gjerne i en miks av ulike materialer. Det er en stor variasjon av grønntoner, så kombiner gjerne lyse og mørke elementer og kjør på en ton-i-ton stil. Sammen med naturlige materialer som tre og betong vil du få en kul og gjennomført skandinavisk stil.





