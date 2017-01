Enkleste og korteste veien til motivasjon

Da er julen over for denne gang og de fleste av oss har kost seg ekstra med deilige middager og dekadente desserter. Vi har utsatt løpeturen og funnet hvilepulsen, men nå som det nye året har kommet er vi klare for å sette i gang med treningen.

Vi har tidligere skrevet om hva vi tror vil bli de største treningstrendene i 2017.



Skal du prøve nye gruppetimer eller begynne med styrkeprogram er det lite som hjelper med motivasjonen like mye som en ny topp, løpesko eller tights.

Fyll opp garderoben med fristende plagg og kick as i 2017!

Nyttårsforsett



Nytt år, nye muligheter og nye kolleksjoner. Du kan fylle opp skap og skuffer med herlige, tekniske plagg.

Har du satt deg mål om å gjennomføre flere cardiotimer bør du velge tøy tilpasset dette. Se etter gode BHer, overdeler som ikke hindrer bevegeligheten og gjerne shaping- eller kompresjonstights.

Ta en titt på de fine fargene som kommer:

Sko Nike - Tights Nike - Overdel Nike- Tights Adidas - Tights Adidas - Sko Nike- Jakke Nike - Overdel Nike - Overdel Nike - Sko Nike - Sko Adidas

Spreng grenser



Vi forutser at høyintensitetstrening kommer til å bli en stor hit i 2017. Vi ser stadig etter nye treningsformer som gir høy puls på kortest mulig tid. Er du glad i cardio og vil sprenge egne grenser bør du prøve deg på HIT- trening!

Topp Adidas - Shorts Adidas - Sko Nike - Topp Adidas - Tights Reebok - Bag Adidas - Overdel Puma - Sko Asics - Shorts Adidas - Topp Nike

Boksing

Boksing er en av treningsformene som utføres av Victoria Secret-englene. Det er dermed ikke rart at flere jenter ser fordelene med den kule sporten som ikke bare trener hele kroppen men også letter på trykket! Få ut frustrasjon og tren deg sterk og smidig med boksing!

Sko Asics - Joggedress Adidas - Tights Casall - Overdel Adidas - Bh Nike - Hansker Nike - Sko Asics - Tights Nike

Nye treningsantrekk på salg



Er kontoen litt skrapet etter julen? Ingen problem. Vi har funnet de lekreste treningsplaggene på salg også!

Sko Salomon - Tights Kari Traa - Overdel Devold - Overdel Kari Traa - Tights Johaug - Overdel Kari Traa - Sko Asics - Tights Rôhnisch - Topp Rôhnisch - Tights Adidas

Klokker

Aktivitetsarmbånd og pulsklokker er alltid populære julegaver. FitBit klokkene er mange nordmenns favoritt . Du finner den her.

Tilbehøret vi bærer på håndledet gir oss all mulig informasjon og motiverer til en aktiv hverdag. Klokkene er superavanserte og du får oversikt over alt fra puls, forbrente kalorier, søvn til løpsdynamikk, kondisjonsberegning og ulike navigeringsfunksjoner.

Trenger du et lite push, bør du investere i en pulsklokke!

Garmin - Fenix 3 Sapphire - Garmin - Fenix 3 Sapphire - Fitbit Charge 2- TomTom - Runner 3 Cardio - Polar M400 HR - Polar - V800 HR - Polar - M600

