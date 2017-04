En kolleksjon som hyller sterke kvinner

Den svenske designeren har lenge vært en favoritt blant norske kvinner og kanskje spesielt hos norske kjendiser. Hennes unike måte å kombinere det moderne med det tidløse, det feminine med det røffe har fått oppmerksomhet langt utenfor Nordens grenser og klærne selges i land som Italia, Russland og USA. Torsdag kveld var motefiffen samlet på Christiania Teater for å se Nina Jarebrink sin nyeste kolleksjon.

En hyllest til kvinner som inspirerer andre



Det er ikke tilfeldig at Nina Jarebrink har valgt Unni Askeland, Linnea Myhre, Margaret Berge, Tinashe Williamson, Bjørg Thorasdottir til å pryde hennes seneste lookbook. AW-kolleksjonen har fått navnet WOMEN og er en hyllest til kvinnen.

- Dette er sterke kvinner med utrolig mye karisma. De er alle utrolig dyktige i det de gjør og det inspirerer både meg og andre, forteller Jarebrink.

Designeren Nina Jarebrink

Den mørktdekorerte salen på Christiania Teater ble godt belyst av mobiltelefoner i det det første plagget kom ut på catwalken. Skjermene viste Snap- og Instagram stories som var en god indikasjon på at kolleksjonen falt i smak hos den norske motefiffen.

- Mine plagg skal kunne passe alle aldre og størrelser og med denne kolleksjonen håper jeg at alle finner et plagg de føler seg fantastisk i, sier designeren.

- Min favoritt er kjolen med åpen rygg som Bjørg og Unni har på seg, legger hun til.

Dette bør du ha i garderoben



Designeres garderobe er nok misunnelsesverdig, men hun mener selv det er tilbehøret som kan utgjøre den store forskjellen i et ellers enkelt antrekk.

- En kvinne bør eie et par statement øredobber som kan tilføre den riktige mengden "glam" til ethvert antrekk. En halvstor veske fungerer både til hverdag og fest og et par stilletter er et absolutt must i garderoben da de passer like mye til et par jeans som til en pen kjole.

