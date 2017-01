Dette vil du se mer av på interiørfronten

Vi har de siste årene investert mer tid og penger i å finne den riktige belysningen til hver rom.

Det store utvalget kan gjør det vanskelig å finne lampen som passer inn i ditt hjem. Ikke bare skal lampene gi bra lys - de setter stemning og skal spille på lag med resten av interiøret.

Dette er noen av trendene vi kommer til å se mye av fremover.

Vågale farger



Nå er det tid for fargefest og fargepalettene sprer seg fra terrakotta, ferskenrosa til gult og brunt. Vi skal dekorere våre hjem i én fargeskala og interiøret skal gjerne gå ton-i-ton.

Mykte og stramme former

Hjemmene våre har lenge vært strippet for blomster, print og tekstiler som tar mye plass.

Nå kan vi tillate oss å leke mer med myke former som store tepper, veloursofaer og kombinere det med stramme, minimalistiske lamper.

Kontrasten av det tunge, lune mot det harde og stramme er slående.

Slipp naturen inn

Siden blomsterprint tar over moteverden skal ikke interiøret være noe dårligere. La blomster og planter være heltene i stuen, entreen og badet. Gode kvaliteter og slitesterke materialer går hånd i hånd med den botaniske trenden. Du kan derfor se etter lamper i tre og glass.

