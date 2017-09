Dette skal du satse på nå!

Det er ingen tvil om at rødt er sesongens ( om ikke årets) store trendfarge. Motebildet er sterkt preget av både 80- og 90-tallet og dette smitter naturligvis over på sminketrendene for høsten 2017. Med den kommende festsesongen passer det ekstra godt at rødt og rosa er det hotteste du kan bekle leppene dine i!

Blodig rød



Røde lepper en noe av det mest klassiske innen skjønnhet og sminke.

Liker du å shoppe sminke, hudpleie og dufter? Da kan du titte innom NordicFeel!

Fargen assosieres med lidenskap, kjærlighet og begjær og vil derfor alltid skape en forførende makeup-look.

Burgunder og plomme



Rødt finnes i mange nyanser og strekker seg fra kirsebær, plomme og helt til burgunder.

Kvinner med røde lepper ønsker oppmerksomhet, er selvsikre og utstråler eleganse.

Husk å sjekke ut Nordic Feel for et massivt utvalg av alt innen beauty, pleie og dufter for han og henne. Nettbutikken frister ofte med gode kampanjer og tilbud!

Rosa og fuksia



Finner du ikke en rødfarge du føler deg bekvem med, kan du satse på en superfrisk rosa nyanse. Røde og rosa lepper gjør hele makeupen og du trenger kun et strøk med maskara før du løper ut døren.

Se flere leppestifter og glosser HER!