Dette pakker du med til ferien

Skal du pakke snart, men mangler noen plagg? Da er det en god idé å kjøpe det du trenger på salg. Her er noen godbiter fra salget du bør sjekke ut!

Til stranden

Badetøy, flip flops, strandveske og et par solbriller er vel et must. I fjor var fete baderinger tingen, og denne trenden varer fortsatt. Men halo, kuleste emoji som bademadrass? Dessverre er de ikke på salg, men de koster ikke skjorta. Husk solkrem!

Emoji poop madrass HER, Sort bikinioverdel HER, Gull bikinitruse HER, Badedrakt fra Hot as Hell HER, Aloha-clutch fra Pieces HER, Sandaler fra Anna Field HER, Solbriller fra Prada HER, Veske fra DAY Birger HER, Pizzaslice bademadrass HER, Bikinioverdel fra Saha HER, Bikiniunderdel fra Saha HER

Til hverdags

Gode, komfortable sko er ikke til å unngå her. I tillegg til behagelige klær, så du kan farte rundt som du vil uten å bli utslitt.

Tee fra Wrangler HER, Rosa topp fra Even & Odd HER, Puma-sko HER, Skjrøt fra Pepe Jeans HER, Sandaler fra Zign HER, sort overdel Oh my Love HER, Shorts fra Just Female HER, Skjørt fra River Island HER, Lommebok fra Calvin Klein HER

Til middagen

Skal du på en fancy middag er det lurt å ta med seg antrekk som passer til anledningen. En fin kjole og sko med lave hæler er løsningen. Husk en fin skulderveske til! Få oversikt over alle vesker på salg her.

Stripete kjole fra Selected Femme HER, Blomstrete kjole fra Vive Maria HER, Lilla kjole fra Studio 75 HER, Klassiske pumps fra Pura Lopez HER, Sorte sandaler fra Zign HER, Gull sandaler fra Miss Selfridge HER

Til festen

En ferie er ingenting uten en kveld ute på fest. Gjort med stil selvsagt. Den lille sorte er alltid trygg å bruke. Dog er vi helt forelsket i den rosa jumpsuiten<3

Sort kjole fra Missguided HER, Clutch fra Anna Field HER, Skjørt fra Steve J & Yoni P HER, Rosa jumpsuit fra Lavish Alice HER, Langermet topp fra Ivyrevel HER, Hæler fra Steve Madden HER, Skinnskjørt fra Morgan HER

