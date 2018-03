Dette pakker du med deg til fjellet!

Er du heldig og har tenkt deg på fjellet i påsken? Da kan det være lurt å sjekke hva du har av utstyr og klær god tid i forveien. Plutselig står du der, kvelden før du skal reise og mangler både ullundertøy, goggles eller en deilig hoodie.

Vil du holde stilen, samtidig som du skal være komfortabel og varm, er det lurt med på en pakkeliste.

Ikke så flink til å planlegge? Fortvil ikke - vi har gjort jobben for deg. Under har vi samlet alt du måtte trenge til en vellykket hyttetur! Og det beste med vår pakkeliste er at alt finner du på salg!!!

Pakkeliste 1:

Hvor fin er ikke denne røde anorakken?

Du ser både trendy og sporty ut, samtidig som du har en tidløs jakke til både påskefjellet og til turer resten av sesongen. Jakken er på salg og finnes i flere farger!

Pakkeliste 2 :

Kanskje du trenger en sporty jakke som passer like godt til hverdag som til trening ute? Denne modellen fra Kari Traa er ypperlig til løping ute da den kombinerer varme og beskyttelse mot været. Nå sparer du hele 40% på denne jakken!

Pakkeliste 3:

Kanskje du skal vende nesen mot Hafjell eller Kvitfjell, men føler ikke for å stå på ski en dag? Da er det forsatt lov å kle seg sporty og besøke idylliske Lillehammer på dagtid. Under ser du et eksempel på hvordan du kan kle deg komfortabelt, sporty og ikke minst råkult!

Alle plaggene finner du i tillegg på salg, så her er det mye penger å spare!

Pakkeliste 4:

En teknisk turjakke er aldri feil og en smart investering - salg eller ei. Denne jakken ( som nå du får til HALV PRIS!) kan brukes hele året og i alle typer vær. Den holder regnet og vinden ute samtidig som den har ventilasjonsmuligheter og god stretch. Du kan fint bruke den til korte og lengre turer samtidig som den er perfekt til hverdagsbruk.

