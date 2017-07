Dette må du pakke med deg til festival

Hvor mange festival skal du på i sommer?

Etter Skandinavias største strandfest er billettene til Palmesus 2018 nesten usolgt allerede. Dette tyder bare på en ting - vi elsker festivaler og alt det som hører med.

Musikk og mote går hånd i hånd og derfor er innholdet i kofferten alfa og omega. Du skal ikke stresse rundt for å skifte eller gå til innkjøp av nye klær bare fordi du har planlagt dårlig.

Finn inspirasjon til antrekk fra Palmesus-festivalen HER.

Her er våre beste tips til hva du bør pakke med til festival!

1. Denimshorts

VERO MODA - MISSGUIDED - MISSGUIDED

Det ultimate sommerplagget er et must på festival. Kombiner den med en t-skjorte og sneakers for en rocka look, eller en blomstrete crop-top og et par ankelboots om du vil kjøre hippiestil.



Shop denimshorts HER!



2. Sommerkjole

MINIMUM - FASHION UNION - YAS

Uansett om du satser på en kort eller lang variant, er en kjole en sikker vinner til festival. Kombiner den med lekre sandaler, crossover veske og en hatt for en gjennomført festival-look.

Shop kjoler HER!

3. Solbriller

PRADA - RAY BAN - QUAY

En festivalstil er ikke gjennomført uten et par solbriller på nesen. Ta med gjerne flere par slik at snappene du sender varierer!

HER finner du de kuleste solbrillene!

Hvilken festivalstil passer deg? Sjekk det HER!



4. Jeans

NEW LOOK - NEW LOOK - NEW LOOK

Valgene er mange, men sats gjerne på en slitt boyfriend- modell som sitter løst. Det er deilig å kunne slenge på seg en lang bukse på kvelden men samtidig føle seg avslappet og kul.

Ta en titt på ulike jeansmodeller HER!

5. Jumpsuit

NEW LOOK - EVEN&ODD - NEW LOOK

Alt-i-ett plagget vi aldri får nok av. Rett og slett en sikker vinner i kofferten. Jumpsuit finnes i utallige varianter og stiler så her er det bare å velge og vrake. Det er superfint med en kort variant og sneakers, men vi digger stylingen med lårhøye støvletter også.

HER finner du snekkerbukser og jumpsuits!

Er Candyland din festivalstil? Ta en titt HER!

6. Denimjakke

ONLY - TWINTIP - TWINTIP

Jakken som passer til alt må være med. Sesongens trend er oversized jakker, så se gjerne etter en løsere og lengre variant. Den gir ethvert antrekk et kult utrykk og blir du for varm er det bare å knyte den rundt livet.

Shop denimjakker HER!

7. Regnjakke

EVEN&ODD - ONLY - ONLY

Det er ikke gitt av festivalsommeren vil kun bestå av sol og varme. Vi kan treffe på en regnskur eller to, og da er en kul regnjakke redningen.

Ta en titt på allværsjakker HER!

8. Hoodie

ADIDAS - FENTY PUMA - FILA

Et enkelt plagg å kaste over t-skjorten, kjolen eller jumpsuiten. En hettegenser gir ethvert antrekk en sporty og avslappet stil.

Finn din nye favoritt HER!

9. Strikk

ONLY - BIKBOK - MAVI

Ved siden av en hoodie, kan det være lurt å pakke med en deilig strikk som gir en annerledes utrykk. Kombiner en oversized strikk med en shorts og kule sneakers for en behagelig og søt look for kvelden.

Shop strikk HER!

10. Cross- over veske

RALPH LAUREN - KATE SPADE - JUST CAVALLI

Vi trenger å ha med både mobil, lader, sminke og resten av vårt lille univers og den praktiske vesken er derfor et must.

Sjekk ut alle veskene hos Zalando HER!



Les også:

Sjekk ut de hotteste antrekkene fra Palmesus