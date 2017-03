Dette er vårens vakreste sminkelook

Ifølge de store designerne skal du møte våren nærmest sminkefri. No makeup - makeup prydet catwalken under sesongens utallige moteuker både i New York, London, Milano og Paris.

Selv om målet er å se usminket ut, betyr det ikke at du ikke skal bruke sminke.

Slik gjenskaper du en av skjønnhetsbransjens store trend.

Steg for steg



Den naturlige sminkelooken passer alle, og hemmeligheten er de riktige produkter i riktig mengde. Det "nakne" ansiktet krever faktisk en god del produkter, alle i små doser.

En plettfri og langvarig makeup krever et godt grunnlag. Begynn med å påføre en makeupbase i hele ansiktet. Denne fra Art Deco tilfører fukt og jevner ut hudtonen. I tillegg inneholder den lysreflekterende elementer som selv under foundation sørger for en glødene hud.

Legg foundation som smelter inn i huden og gir deg et fløyelsesmykt resultat.

Selv om øynene holdes nærmest sminkefrie, vil et glimt av lys innerst i øyekroken skape en forstørrende effekt.

No makeup-makup looken krever velstelte bryn, uten at de er for definerte. Dropp harde linjer og alt for mørk brynspenn. Sats gjerne på en transperent mascara og øyenbrynsgele for å naturlig look både på bryn og vipper.

Her finner du alle produktene!

Det er viktig at du jobber med flere ulike produkter og gir ansiktet riktig definisjon og fremhever dine beste trekk.

En stor kost vil hjelpe deg med påføring av en aprikosfarget rouge som gir en sunn og frisk glød i kinnene. Ikke glem å legge highlighter på kinnbena, amorbuen, neseryggen og haken før du smykker leppene med sesongens tyggegummirosa gloss. Voilá!

Ta en titt på vårens fineste sminke hos ART DECO her!