Dette er trendene fra den røde løperen

Søndag var det duket for den årlige Golden Globes-prisutdelingen i Los Angeles.

Alt som kunne krype og gå var samlet under den prestisjetunge prisutdelingen og vi kan nå drømme oss bort i de fantastiske kreasjonene som det ikke var mangel på den røde løperen.

Vi har latt oss inspirere av trendene til stjernene og funnet plagg som kan gi deg en liten bit av Hollywood-glam!

Det store utstillingsvinduet

Det er enormt mye prestisje i å vinne priser men mange av de kvinnelige stjernene jakter like ivrig på tittelen som kveldens "Best kledde ".

Romantiske blomster, blonder

Delikate, fargerike og romantiske blomster og blonder kommer for fullt denne sesongen. Vil du ha et tøffere uttrykk kan du kombinere en blondetopp med et par skinnbukser for en rocka look.

Kjole - Bluse - Bluse - Topp - Kjole - Topp - Skjørt

Rosa er superhot

Rosafargen er å se overalt og vi får faktisk ikke nok av sukkersøte bringerbær, sexy fuksia og romantisk pudder!

Du kan trygt begynne å investere i rosa plagg, sko og tilbehør. Er du skeptisk den den feminine fargen kan du begynne smått med tilbehør som øredobber, skolisser eller en veske. Du skal se at du kommer til å falle for den forførende fargen.

Kjole - Bomberjakke - Ørepynt - Veske - Jumpsuit - Pumps - Sneakers - Veske - Kjole

La det glitre

La deg inspirere av Hollywood-stjernen og ikke vær redd for å tilføre paljetter i antrekket. Vi trenger litt mer glam i hverdagen og det er ikke bare kjoler som skinner.

Nettbutikkene er spekkfulle av herlig partyplagg som kan gi deg det lille ekstra du trenger. Vi skal ikke være anonyme og her gjelder det å finne frem din indre diva!

Kjole - Kjole - Kjole - Kjole - Kjole

Gult er kult

En farge vi kommer til å se mye av fremover er gul i alle nyanser.

Derfor har også stylistene iført de store stjernene som Emily Ratajkowski, Kerry Washington, Natali Portman og Reese Witherspoon kjoler i ulike gulnyanser. Den glade fargen er superfin gir assosiasjoner til vår og sommer.

Se etter plagg og tilbehør i alt fra fyldig sitronhult, dusgult til neongult.

Ser du etter en skikkelig "show stopper" kan du titte på disse kjolene.

Sort er alltid inn

Er du i tvil er sort alltid et sikkert valg. Uansett anledning, stil og alder. Denne tidløse klassikeren vil være med oss hver sesong og som Hollywood-stjernene viste oss i natt, er sort alt annet enn kjedelig.

Du kan aldri trå feil ved å velge sexy sort. Et helsort antrekk er elegant, sexy og tidløst.

Jumpsuit - Kjole - Blondekjole - Kjole - Kjole m/v-hals - Lang kjole

