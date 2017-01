Dette er stjernenes hemmelige skjønnhetsvåpen

Er du blant dem som ikke er spesielt begeistret over hudens tilstand på denne tiden av året? Du er slettes ikke alene.

Vinteren er utfordrende for huden og både kropp og ansikt trenger rikelig med pleie. Riktig valg av produkter er derfor alfa og omega for å tilføre huden beskyttelse, fukt og glød.

Kultkremen

En skulle tro at stjerner som Victoria Beckham, Julia Roberts og Adele sverger til eksklusive og rådyre kremer vi dødelige ikke har råd til. Der tok vi meget feil. Skin Food er ikke bare en fantastisk universalkrem med utallige bruksområder. Den er også snill mot lommeboken da prisen ligger på kun 189 kroner!

The body cream I use is a really simple, inexpensive body moisturizer by Weleda. It’s really, really thick, and I slather it on. Victoria Beckham

Den grønne tuben kan brukes i ansiktet som en rik nattkrem eller beskyttende dagkrem. Du kan smøre den på kroppen for en babymyk hud.

Skin Food inneholder ekstrakter av beroligende kamille, calendula, vill stemorsblomst og en blanding av berikende oljer og voks som gir en beskyttende barriere mot vær og vind.

3 i 1 -produktet

Vil du tilføre dyp fukt og pleie til en hud tydelig er preget av vinterkulden, bør du prøve det innovative produktet Muse fra Karmamaju.

Muse skiller seg ut fra andre produkter fordi den virker på 3 ulike måter:

Den starter som en rensende gel før den forandrer seg til næringsrik olje og til slutt virker som en rensemelk. 1-2-3!

Legg inn Muse til din daglig renserutine og få en sunn og strålende hud.

Superfood-masken du må ha





Isun er du kanskje allerede kjent med og vet at deres produkter er proppfulle av aktive ingredienser. Denne gel-masken virker beroligende, fuktighetsgivende i tillegg til å smøre huden din med supermat som chlorella alger, sjøplanter (alger ekstrakt) og aloe vera.

Masken lindrer og strammer opp huden og hjelper deg som sliter med hudplager som rosacea. Her kan du lese mer om Isun-masken.

Økologiske og rene produkter

Er du opptatt av miljøet og ser etter produkter som både er effektive og rene bør du klikke deg inn til PureSkin. En nettbutikk og økologisk parfymeri i ett.

PureSkin fører produkter fri for ingredienser som parabener, sulfater, mineraloljer og syntetiske duft- og konserveringsmidler. Ganske fantastisk ikke sant?

