Dette er sommerens lekreste badetøy

Syns du det er vanskelig å velge badetøy med det enorme utvalget?

Du er ikke alene. Med et hav av ulike trender kan det være vrient å vite hvilken modell, mønster og snitt du bør investere i. Heldigvis hylles butikkene med et enormt utvalg av snitt, farger og stiler.

Du har sikkert sett de internasjonale Instagram-modellene som har designet sin egen kolleksjon for BikBok

Kolleksjonen de har designet for norske jenter inneholder badedrakter med volanger, bikinier i neonkorall, perlemor og lys mint, samt innslag av crochet, drop shoulders, volanger og livlige print. Her finner du kolleksjonen.

Lekker bademote



Strandmoten denne sesongen er ikke bare variert, den tillater alle å finne noe de liker og er komfortable i. Badedrakten har tatt igjen bikinien og stadig flere kvinner ønsker å satse på onepiece i sommersolen.

Vi ser at bademoten går hånd i hånd med trendbilde der rysjer, knyting, blonder og cut-outs står sterkt.

Her er noen av våre favoritter:

Sporty

Den sporty modellen, gjerne med merket logo er i vinden som aldri før.

Badedrakt fra MOSCHINO HER - ADIDAS HER - BANANA MOON HER - TOMMY HILFIGER HER - CK HER - ADIDAS HER - CK HER

Her finner du flere badedrakter og bikinier

Ulike detaljer

Badedrakter med iøynefallende detaljer som dyp v-hals, cut-outs, rysjer og knyting er superpopulære verden over. Om du bruker en asymmetrisk badedrakt over short eller skjørt vil du få et sexy og spennende antrekk til late sommerdager.

Badedrakt fra STELLA MCCARTNEY HER- MINT&BERRY HER - SOLID&STRIPED HER - KATE SPADE HER - MICHAEL KORS HER - BETH RICHARDS HER- L SPACE HER - RIP CURL HER -MINT&BERRY HER

Se flere badedrakter her!

Bikinisett

I fjor sommer ble det ekstra trendy å mikse over- og underdeler. I år kan du gjerne mikse, men det er også lov å sprade nedover stranden i en matchende bikini. Husk at farger og mønster fremhever mens ensfargede og mørke bikinier har en slankende effekt.

Sett fra MIN&BERRY HER - GANNI HER - GANNI HER - MISSGUIDED HER - GANNI HER

Miks og match

En sterk trend i år også er skjæringdetaljer inspirert av sportundertøy. Dette er badetøyet for deg som liker å være aktiv på stranden og tillater deg å hoppe, sprette og løpe uten å være bekymret for at noe faller ut.

Overdel HER - Underdel HER - Bikini HER - Truse HER - Bikinioverdel HER - Overdel HER - Hipster HER

Se flere bikini her!

Feminint

Underdeler med høyt liv er ultrafeminint og veldig flatterende. Ønsker du skjule den nedre delen av magen eller føler deg ikke komfortabel i små truser er dette det perfekte alternative for deg.

Eventuelt kan du satse på hotpants.

Underdel ABECITA - SKINY - LASCANA - PANOS EMPORIO

Solbriller



Ikke glem å beskytte øynene mot UV-stråler med de kule solbrillene!

Glem de klassiske sorte brillene, i år skal du gå for farger på glassene. Topp antrekket med et par kule solbriller og du trenger ikke noe mer tilbehør. Trenden ble vist hos Michael Kors, Roberto Cavalli, Celine og Versace.

Se alle solbriller her!

Les vår store trendguide HER!

Dette vil vi ha med på stranda:

Bok HER - Shorts HER - Solbriller HER - Sandaler HER - Badedrakt HER