Dette er motebloggernes skofavoritt

Det er ingen tvil om at motebloggerne har blitt de nye stilikonene. Nå er det komfortable skotøyet fra Superga blitt trendy blant motejentene, og Get Inspired har fått inn skomodellen i de fineste fargene.

Skoene har vært utsolgt flere steder, så det lønner seg å sikre seg et par nå!

Få stor oversikt over alle Superga-skoene her.

💙 @lacademie_ dress from @revolve #revolveinthehamptons • shop link in bio Et innlegg delt av JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) onsdag 12. Juli. 2017 PDT

Fantastiske Superga nå i fløyel! Skoene er 4 cm høye, som er perfekt for deg som vil bli noen centimeter høyere.

Du får tak i de HER!

When in the Hamptons - have a glass of bubbles with 🍓 and sit by the flowers 😜🥂💦 @moetusa #revolveinthehamptons #moetmoment Et innlegg delt av Janni Delér (@jannid) søndag 23. Juli. 2017 PDT

Superga er ikke de typiske sneakersene, men er like behagelige, samt gir enhver antrekk et mer feminint look.

Se flere skomodeller HER!

Fra venstre: 1.Superga i sort skinn HER, 2.Superga i nydelig grønn fløyel HER, 3.Superga i fin rosa fløyel HER

My hamptons vlog 🎬 with #revolve is finally up! Link in bio 🤗🏠 @emitaz Et innlegg delt av Emelie Natascha Lindmark (@emitaz) torsdag 03. Aug.. 2017 PDT

Om du ikke liker de høye sålene, er de lave variantene minst like fine og superkomfortable.

Få stor oversikt over alle Superga-skoene HER!



Fra venstre: 1.Hvite HER, 2.Rosa HER, 3.Sølv HER

Sjekk alle Superga-skoene HER!



