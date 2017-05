Dette er gummistøvlene du velger nå

De finnes i alle varianter. Gummistøvlene er en trend som har kommet for å bli, og alle fashionistas med respekt for seg selv har minst et par i garderoben. Når regnet pøser ned er det kult å sko seg både trendy og praktisk, og med det utvalget som finnes på markedet vil alle finne noe som faller i smak. Her er noen av de «hotteste» merkene som har etablert seg som trendsettere,og deres kuleste gummistøvler:

Dette merket ble etablert allerede i 1853 og produserer blant annet verdens mest solgte ridestøvel. Nå er Aigle også kjent for sine råkule gummisøvler i robuste materialer.

Øverst fra venstre: Miss Juliette/marine chloe - Miss Juliette/silver - Miss Juliette/marine rouge - Miss Juliette/noir - Landfor/marine - Aigletine/black - Venise/noir gris - Malouine/rouge - Alaquine/noir

Dette merket har vært leverandør til det britiske hoffet i en årrekke, men har i de senere årene blitt mer kjent for å sko gjørmete festivaldeltagere og urbane trendsettere. De velkjente Wellington støvlene slo an i motebildet for noen år siden, og er kjent for lang holdbarhet og høy slitestyrke. Etter sin renessanse har den klassiske støvelen kommet i utallige høye og lave varianter.

Øverst fra venstre: Wedge-sole Boots - High heel chelsea/black - Short Wellington/yellow - Refined Gloss Wellington - Tall Wellington/black - Refined Chelsea/grey - Chelsea/pink

I den idylliske danske feriebyen Hornbæk startet Ilse Jacobsen opp sitt designprosjekt som først og fremst bestå av regntøy og gummistøvler. Støvlene med knyting ble plutselig å se på alles føtter, og er fremdeles en favoritt blant de som vil se bra ut selv når været krever vanntett påkledning.

Øverst fra venstre: Rain boot short/black - Rub53/brown - Rain boot classic/army green - Rain boot classic/deep red - Rain boot ankle/peach whip - Rub/yellow

Den gamle klassikeren fra Viking finnes fremdeles, men nå som gummistøvelen er i motebildet har også det norske skomerket utviklet sin produktportefølje med flere moterikitge varianter i forskjellige høyder med varierende detaljer som farger, lisser og spenner.









Dette portugisiske merket har blitt superpopulært for sine utypiske gummistøvler og -sko med spenstige detaljer. Spreke farger, glitter og mønster preger de kule ankelbootsene merket har blitt så kjent for.

Øverst fra venstre Harper/beu ciel - Comfy/black - Sardenha/taupe - snøresko/transparent pink - Wing/gold - Wing/rouge

