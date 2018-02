Dette er et must i skibakken!

Har du tenkt deg på fjellet den nærmeste tiden? Skibriller et must uansett om du har tenkt å stå på slalom eller snowboard. Goggles beskytter deg fra vind, kulde, snø i tillegg til sol. Gode goggles skal beskytte øynene, gi deg et bredt og høyt synsfelt og så klart se bra ut!

Det er ikke lett å si at et par skibriller er bedre enn et annet. Alt avhenger av hva du ser etter, prisklasse og hva du liker.

Vi har samlet noen av våre favoritter under. Skulle du være på utkikk etter et par nye skibriller kan du se om noen av disse faller i smak:

Dette er et par skibriller fra det svenske merket Spektrum som har vokst raskt i populæritet. Skibrillene sitter godt på, gir et bredt sunsfelt og passer til de fleste hjelmer. Brillene kommer dessuten med en en mørkere linse!

Her finner du disse!

Frameløse goggles som både føles og ser bra ut!

Vi har sett at når det kommer til goggles-moten er det ofte størrelsen som teller og derfor er denne modellen en av våre favoritter. Størrelsen gir deg både en kul look og høyt synsfelt.

Her finner du disse.

Denne modellen er konstruert spesielt for de mest krevende fjellturene.

Den unike SnapSwitch funksjon gjør at linsen sitter sikkert, er enkel å bytte når været slår om og sitter på plass selv under voldsomme kollbøtter i pudderet. Brillene er utrolige kule i designet og her også får du med en ekstra linse med på kjøpet.

Her finner du disse.

Føler du at alle briller du prøver blir for store? Disse brillene er faktisk laget for mindre hoder! Shred wide- teknologien gir deg et utvidet synsfelt og den doble linsen minimerer risikoen for dugg i brillene.

Tre lag med skum rundt brillene gir en god passform mot ansiktet samt en 40mm-strap gjør brillene kompatible med de fleste hjelmmodeller.

Her kan du se flere bilder av skibrillene.

Denne rammeløse modellen gir et fantastisk sunsfelt i alle retninger og er de perfekte skibrillene for deg som kjører fort og aggressivt!

Brillets design er faktisk inspirert av jagerflypilotens hjelmvisir. Det er kanskje derfor denne modellen er meget populær.

Prizm er i tillegg en banebrytende linseteknologi fra Oakley som filtrerer lyset så det tilpasser seg ulike aktiviteter og omgivelser.

Her finner du disse.

