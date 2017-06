Dette er de perfekte festivalsko

Stavernfestivalen, Øya, Findings, Palmesus - listen over festivaler vi har tenkt å delta på er lang.

Uansett hvilken musikk du skal danse til, er én ting sikker - festivalsommeren er en arena for å vise frem sommermoten. Kjoler, shorts, skjørt, topper og jakker pakkes ned. Men hva med sko?

Vi har tatt en prat med butikksjefen på Bianco om skotrendene for sommeren.

Simple Sandals - Double Strap Slip-ons - Simple Sandals - Simple Strap Sandals - Triangle Strap Sandals - Low Basic Sandals

Detaljer



- Det er sølv, gull, stropper, kilehæl og sneakers som gjelder på festival, sier Elise Klausen, som driver Bianco Torggata i Oslo.

Detaljer som stropper, spenner og dyreprint gir sandalene det "lille ekstra" og kan pynte opp ethvert antrekk. Se alle sandalene her.

- Denne sesongen er den tykke lave hælen som gjelder. Den er perfekt til underlag som gress og stein i motsetning til de tradisjonelle hælene som synker ned i jorda, forteller Elise.

Kimono Noa Noa - Leppe balm YSL - Leppestift Clarins - Shorts J. Lindeberg - Topp Mango - Solbriller Celine - Sko Bianco - Sekk Chloè





Den behagelige hælen



Går du for en lang og flagrende kjole kan du komme opp i høyden ved å investere i kilehæler. Skomodellen ( gjerne i bast) er både behagelig og gir en forlengende effekt. Ja, takk!

Skomodell Strap Espadrilles - Wedge Sandals - Plateau Wedge Espadrille

- Det er mange som ikke vet hvordan de skal behandle sommersko og tror at du kun skal impregnere skinn. Men hvis du impregnerer bast vil du lett kunne ta bort skitt og smuss, sier Elise.

Du kan i tillegg rense skoene og ha dem mange flere sesonger.

I am not afraid of hights - have you seen my shoes? Carrie Bradshaw

Mules er årets store hit



Er det en nykommer alle snakker om for tiden, så er det mules.

- Sats på fargene gult, rødt eller blått. Dette er toppselgere og vi ser at jenter elsker den behagelige modellen som passer like godt på kontoret som til fest. Se mules-modellen i flere farger her.

Topp Mango - Solbriller D&G - Mule Bianco - Skjerf Stine Goya - Bukse Ganni

Se alle skonyheter her!

- Det er så mange trender denne sommeren at alle vil kunne finne noe de liker. Det er mye fokus på materialer som skinn, velour og lakk.

Se alle sko HER.

På bildet: Elise Klausen

- Vi må heller ikke glemme at hvite sko er noe av det hotteste du kan gå med og denne trenden forsvinner ikke med det første, legger hun til.

Her kan du shoppe sko!

LES OGSÅ: