Dette blir Hozweilers siste visning

Pust lettet ut. Det populære norske merket har ingen planer om å legge ned. Under den norske moteuken, den 7 februar skal Holzweiler vise sin aller nyeste kolleksjon som også hender seg å være den aller siste i triologien Artist Space.

Vi tok en prat med Maria Skappel om hvorfor stedet for visningen er så viktig for Holzweiler.

Det er ingen tilfeldighet at lerretet for visningen er Museet for Samtidskunst.

- Vi har tidligere vist Holzweiler i Malersalen på Operaen og på Edvard Munchs Atelier på Ekely. Det var ikke lett p toppe det.

Når Maria, Andreas og Susanne fikk mulighet til å vise sin nyeste kolleksjon i Museet for Samtidskunst var de ikke i tvil.

- Vi følte at det var perfekt som avslutning av "Artist Space"-triologien. Omgivelsene kolleksjonen presenteres i er selvfølgelig viktig for helhetsinntrykket, og vi liker å vise på steder som inspirerer oss.

Inspirert av kunsten

Det norske publikum har mye å glede seg til.

- Kolleksjonen er inspirert av Edvard Munch og inneholder elementer og farger fra hans kjente og mindre kjente verker.

Eventyret som startet i 2012 da Andreas Holzweiler og Susanne Holzweiler Røe lanserte sitt første luksuriøse skjerfkolleksjon har nå utviklet seg til å bli en del av norsk motehistorie.

It-jenter, bloggere, skuespillere og motepersonligheter elsker deres flotte plagg som kjennetegnes av utsøkt kvalitet og nøye valgte materialer. Forventningene er derfor store for visningen under Oslo Runway og skal vi lese mellom linjene har vi mye spennende å se frem til.

- Det har vært veldig fint å arbeide med et tema over flere sesonger. Planen videre kan jeg ikke røpe, sier Maria lurt og lar oss sitte på pinebenken en liten stund til.

Stjel stilen

Vi skal klare å vente til februar da moteuken sparkes i gang og gir oss en aldri så liten smakebit av den kommende sesongens trender.

