Det beste selvbruningsproduktet!

Nei vi vil ikke se oransje ut, ha skjolder på armene, beina og ryggen. Vi ønsker en dyp, jevn farge på 1-2-3. Disse produktene gjør deg klar for både strand, park og fest.

Disse produktene gir deg nettopp dette. Under finner du våre favoritter i 3 budsjettklasser.

Brun på 60 minutter.

Dette er et must-produkt for alle som har dårlig tid og vil ha resultater raskest mulig. SUNSPA SELF TAN MOUSSE finnes i både mousse og lotion konsistens og er rett og slett helt fantastisk. Ikke nok med at du ser ut som du nettopp har kommet tilbake fra Kroatia - moussen tørker raskt og har en diskret lukt av kokos. I tillegg er den uten parobener og ikke testet på dyr!

Husk å bruke selvbruningsvotter for en fint og jevnt resultat i tillegg til å ikke få moussen i hendene.

Les også om Tan-in-a-Can her!

Billig og veldig bra



Mange tror at dyrer betyr bedre, noe som ikke nødvendigvis er sant.

Etter å ha testet alt fra de billigste til de aller dyreste produktene kan undertegnende fortelle at billig kan være like bra ( og i noen tilfeller bedre). Denne selvbruningskremen fra St. Moriz koster kun 139 kroner men gir deg en dyp og glødene brunfarge etter kun 4 timer.

Velg mellom medium og dark og ikke tro at du må ha den dypeste fargen for å se resultater. Her gjelder det å se naturlig ut.

Luksus

Denne luksuriøse sprayen fra St.Tropez er en favoritt hos mange for en god grunn. Du får alltid en jevn brunfarge tilpasset din hudtone. Den innovative Aromaguard™ duftteknologi eliminerer avslørende selvbruningslukt med minimum 70%, og i stedet gir en vakker subtil, men forfriskende duft. Sprayen er enkel å påføre med sin 360° sprayteknologi.