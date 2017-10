Derfor sverger Caroline Berg Eriksen til dette extensions-håret

De fleste jenter liker å ty til lure løsninger når det kommer til utseende. Vi sminker bort trøtte øyne, bruker hold-in der det trengs og i løpet av de siste årene har det også vært populært å sette inn ekstra hår, for en fyldig og glamorøs look. Caroline Berg Eriksen, har siden 2011 brukt tape-extensions, og har etter en nøye prosess lansert sin egen hårkolleksjon sammen med HC Hair.

I kolleksjonen kan du velge mellom 3 forskjellige lengder og 14 ulike fargekombinasjoner.

- Caroline Berg Eriksen by HC Hair leverer det beste håret og de beste festene jeg noensinne har vært borti! Denne kolleksjonen har jeg gledet meg lenge til å lansere, forteller bloggeren.

Kolleksjonen består av 14 forskjellige fargekombinasjoner, noen standardfarger, men også noen unike farger, som bloggeren synes er ekstra fine. Det gjelder blant annet ombre, balayage og blond mix.

- Extensionshåret er europeisk tapehår, som er noe av det beste jeg har testet, og jeg begynner å få god erfaring nå! Det floker seg ikke selv om du har det kjempelangt og tykt, tapen sitter godt og er verken for hard eller for bred. Det er også akkurat passe mengde hår per feste.

En lekker innpakning

En gjennomført kolleksjon innebærer at alt fra A-Å er i stil med Carolines smak. I tillegg til den utmerkede kvaliteten på håret har også innpakningen blitt nøye planlagt.

- Vi har laget en lekker eske som du kan oppbevare håret i, eller som du kan bruke til noe helt annet. Den er jo så fin med marmor på innsiden og en enkel klikklås. Tipper denne får plass på badet vårt, så jeg kan oppbevare diverse i den, skriver hun videre på bloggen.

I pakken følger det med en remover og ekstra teip, i tillegg til en liten hilsen fra Caroline.

Dette inneholder pakken

En pakke inneholder 50 gram hår, to ekstra tape og en remover. I tillegg får du med en eksklusiv og praktisk oppbevaringseske per bestilling. Håret som er brukt er spesielt utvalgt ekte og europeisk hår, som kan krølles, rettes og behandles som ditt eget.

- Du kan velge mellom 3 forskjellige lengder - 35 centimeter, 50 centimeter og 65 centimeter. S, M og L som jeg liker å kalle det!

Extension-håret er silkemykt med et naturlig fall, og har ultratynne tresser som du nesten ikke kjenner eller ser. Hver stresse er 4 cm lang og 0,8 cm høy, og vil sitte i håret i 6-8 uker, før det anbefales å bytte tape og heise opp festene.

- Jeg gleder meg til å utvikle flere spennende produkter med HC Hair, og vi har allerede planger om en utvidelse av kolleksjonen, avslører Caroline.

