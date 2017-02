Derfor bør du kjøpe undertøy til henne

Det er på tide at menn kommer over sin frykt for å kjøpe undertøy. Det er faktisk ikke så vanskelig å kjøpe noe sexy som både hun og du vil sette pris på. Du trenger ikke å bevege deg ut engang. Den perfekte gaven er kun et par tastetrykk unna.

Vi vet alle at undertøy er den perfekte gaven - begge partene vinner. Her er ekspertenes beste tips til å unngå bomkjøp.

1. Kjøp riktig størrelse.

Dette viser at du har gjort grundig research og kjenner henne.

Sats på god kvalitet og kjente merker. Ta gjerne en titt i undertøyskuffen hennes og se hva hun liker best.

2. Få henne til å føle seg feminin og vakker.

Kjøp noe som både du, men også hun liker. Se hva hun har i skuffen, og gjerne knips et bilde eller to for å gjøre det enklere for deg selv. Målet er at din kjære ser at du har forstått hva hun liker.

3. Spør venninnen hennes.

Spør de rundt henne om hva hun liker eller om de har tips til hva hun kunne ønske seg.

4. Tenk også hverdags

Menn har en tendens til å gå for det som er mest sexy. Dersom du gjør dette er det også lurt å kjøpe henne et mer praktisk sett til hverdags. Mest sannsynlig vil hun da beholde begge.

Den sporty-stilen er superpopulær og vil du være på den sikre siden er dette et godt valg.

5. Ikke kjøpe shapewear.

Det er stort utvalg i shapewear, undertøy som virkelig gjør underverker for kvinner. Men dette er ikke noe vi kvinner ønsker å motta fra vår bedre halvdel. I tillegg er det veldig individuelt hvordan shapewear sitter, og alle kvinner bør prøve dette før de kjøper.

Nattøy

Er du redd for å kjøpe undertøy men har lyst å overraske kvinnen i ditt liv med det "lille under" kan du investere i lekkert nattøy - og da mener vi ikke pysj med Snoopie!

En sexy nattkjole eller neglisje er mye enklere å kjøpe enn undertøy da du ikke trenger å ta hensyn til BH-størrelse.

Hun vil ikke bli skuffet



Ønsker du å skjemme henne bort og har litt penger til overs vil hun elske alt fra L'Agent by Agent Provocateur. Dette er et eksklusivt brand elsker av Hollywood-stjernene på grunn av sine fantastisk luksuriøse og forførende plagg.

Det litt frekke

Vil du øke spenningen og leke deg litt med kjæresten? Det finnes en rekke delikate og pirrende tilbehør som kan gjøre Valentines Day- daten ekstra spennende. Hva med et blindfold, kroppsmaling eller massasjeolje?

