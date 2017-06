Den ultimate guiden til årets sommerfester - på salg

Sommeren byr på mange festligheter og det er ikke alltid like lett å vite hva man skal ha på seg til de ulike anledningene. Vi har gjort jobben enklere for deg.

Under kan du finne forslag på hva du skal ha på deg til årets sommerfester - og ALT er på salg!

Hagefesten

Når du skal på hagefest er det viktig å bruke sko som ikke synker ned i gress eller grus. Kilehæler er det perfekte skovalg hvis du vil ha noe feminint og behagelig på samme tid. Denne sesongen er det in med omslagskjoler - særlig i fine blomstermønster. Sleng på deg en tynn vårjakke i tilfelle det blir kaldt.

Les også: Kjolen "alle" kvinner vil ha i sommer

Kjole fra Springfield HER, Kilehæler fra Laura Biagiotti HER, Jakke fra Moss Copenhagen HER

Denim fra Michael Kors HER Silver fra Michael Kors HER Sort fra Pavement HER Rød fra Tom Tailor HER

Bryllupet

Hvem har sagt at man må ha kjole i bryllup? Det er like fint å gå med jumpsuit. Trikset er å kombinere med fine accessoirer som gjør antrekket flere hakk bedre.

Jumpsuit fra Ivyrevel HER Hæler fra Glamorous HER Clutch fra Menbur Biferno HER

Sort fra Fracomina HER Oransje fra Kala Ellen HER Blomstrede fra Warehouse HER Metallic fra Dorothy Perkins HER

Dagfesten

Her kan du egentlig gå med noe helt enkelt som et skjørt og en tee. Kombiner gjerne med sneakers eller lave sandaler! Husk noen fine solbriller til.

Skjørt fra Mint & Berry HER Denimjakke fra Guess HER Tee fra Vila HER

Rust fra Roberto Collina HER Rosa fra Max & Co HER Marshmallow fra Only HER

Bursdagen

Ta på deg noe som du føler deg komfortabel i, samtidig som du ikke får vondt i føttene. Vi har plukket ut det perfekte antrekket i tillegg til mange fine sommerkjoler som passer perfekt til anledningen.

Kjole fra Siste Jane HER, Veske fra Valentino HER, Sneakers fra Bronx HER

Stripete fra Anna Field HER, Rosa fra Modström HER, Skyway fra Mint & Berry HER, blomstrete fra Denim & Supply Ralph Lauren HER

St. Hans-festen

Blomster blomster blomster. Dette er det vi forbinder med St.Hans og Midtsommer. Vi har plukket ut mange fine alternativer til både luksus og budsjett. Lag din egen blomsterkrans og du er klar for en magisk feiring.

Sort fra Springfield HER, Hvit fra Denim & Supply Ralph Lauren HER, Blå fra Miss Selfridge HER, Rød fra New Look HER



Finn flere blomsterkjoler på salg HER!