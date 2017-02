Den norske supermodellen er tilbake

- Det var supermoro å gå igjen, en stund siden sist, ler Siri.



Både publikum og pressen fikk en hyggelig overraskelse da den norske supermodellen Siri Tollerød åpnet og avsluttet visningen til ByTiMo under andre dagen av Oslo Runway. Kristiansand-jenta har så og si lagt modellkarrieren på hylla og det er flere år siden det norske publikum fikk sett henne sprade nedover catwalken.

- Det er klart at jeg savner det litt. Det er jo opplevelser som få er forunt, og jeg har fantastiske minner fra alt det jeg har vært med på, forteller Siri til S2Mote.

Internasjonal supermodell med CV som ville ha satt mange andre i bransjen i skyggen. Chanel, Christian Dior, Givenchy er bare et fåtall motehus Siri har jobbet for. Er det rart vi vil romstere i hennes garderobe?

Dine 5 must haves i garderoben?

- Sorte pumps, en sort og en hvit silkebluse og den klassiske Chanel 2.55 går til alt. På vinteren er jeg avhengig av tynne, pene ullplagg!

Hvilke trender kommer du til å satse på til våren?

- Jeg elsker å gå med lysere farger når våren kommer, så det kommer jeg til å gjøre i år også. Rosa pasteller, vide bukser og lange kjoler!

Mote er en kunst



Etter flere år i motebransjen er hun opptatt av kunsten som ligger bak plaggene og mener en god garderobe bør bestå av basisplagg av god kvalitet.

- Jeg synes alltid det er gøy å høre hva inspirasjonen bak kolleksjonen og se hvordan det gjenspeiler seg i klærne. High end fashion og couture synes jeg også er mye mer interessant etter å ha fått gå med klærne og vært en del av sirkuset, forteller Siri.

Hva syns du alle kvinner bør eie uansett sesong, alder og tid?

- Den lille sorte er jo en klassiker, men også en hvit skjorte og pumps. Det perfekte denimparet er også alltid en vinner, og en flott veske kan løfte et hvilket som helst antrekk.



Jeans HER - Skjer HER - Sko HER - Skjorte HER - Veske HER - Kjole HER



En helt vanlig norsk jente

Det er ikke hennes engleaktig ansikt og evnen til å forvandle seg i hver fotoserie. Det er ikke de eviglange beina og hypnotiserende blikket. Det er hennes unike syn på moteverden og faktumet at hun har forblitt en helt vanlig jente fra Kristiansand som gjør at vi digger Siri!

Hun har byttet ut New York og Paris med Oslo, catwalken med jobb og oppussing av leilighet sammen med forloveden. Siri sitter derimot igjen med fantastiske minner og en utrolig karriere.

- Det er mange visninger og fotoshoots som sitter igjen, blant annet et Vogue cover hvor jeg fikk hele ansiktet og håret dekket med gullblader, og kunne nesten ikke bevege meg i 4/5 timer.

Happy Friday all! ☀️ throwback to when I had gold leaf covering my head and could not talk for 4 hours🤐🍁 #throwback #vogue #covershoot Et bilde publisert av siritollerod (@siritollerod) fredag 13. Mai. 2016 PDT





- Jeg kommer heller aldri til å glemme Chanel Cruise Collection i forskjellige byer rundt om i verden, samt visningene til John Galliano - dette er kunst på sitt ytterste der alle plagg er one-of-a-kind.



4 raske med Siri

Snapchat eller Instagram - Snapchat

NYC eller Paris - New York

Favorittmat - Italiensk

Høye hæler eller sneakers - Høye hæler