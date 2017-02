Den kule stilen vi aldri får nok av

Skandinaviske designere og skandinavisk stil har spredd seg langt utenfor Nordens grenser. Nå vil resten av Europa - ja til og med USA ha en bit av den minimalistiske stilen.

Motemagasiner, bloggere og it-jenter kaster seg på "Scandinavian cool" bølgen som beskrive som enkel, minimalistisk, med øye for detaljer og høy kvalitet. Bare se på de kule, norske it-jentene som sprader nedover gatene i København, London, Milano og Paris!

It-jenter som Tine Andrea og Darja er motefotografenes yndlinger.

De kuleste brands



Samsøe Samsøe, Dagmar, Hunkydory, Whyred, FWSS og Malene Birger er "household names" i Norge. Nå som vi går våren i møte, er det ingenting som frister like mye som å klikke hjem et nytt plagg fra våre favorittmerker. Er du usikker på hvilke trender som gjelder denne sesongen kan du lese vår store trendguide HER.

Casual Cool

Når solen titter frem



Fest



