Den enkleste veien til treningsglede

Alle mennesker opplever før eller siden at motivasjonen for å trene forsvinner. Det er en lang liste med årsaker til dette og det er tross alt umulig å være like gira året rundt.

Her er noen enkle tips til hvordan du kan finne treningsgleden igjen:

1. Begynn med lette og enkle økter. Du trenger ikke å kjøre på med 60 minutter intensiv kardio med en gang.

2. Prøv nye treningformer. Hver sesong dukker det opp nye, spennende gruppetimer som er verdt å teste. Nå som våren kommer er det også superdeilig å bytte innetrening med en økt ute i frisk luft.

3. Legg en realistisk plan. Ikke sett deg mål som er vanskelige å gjennomføre. Prøv 2-3 økter i uken og se om du etterhvert klarer å øke antallet.

4. Få deg en treningsbuddy. En PT vil motivere og presse deg på trening, men det er ikke alle som har råd til en slik utgift. Å avtale treningsdate med en venninne er et supert alternativ!

5. Sett deg mål og belønn deg selv. Trenger du en gulrot for å gjennomføre ukens treningsøkter kan du for eksempel unne deg litt materialistisk lykke på slutten av uken.

Ny garderobe bidrar til god selvfølelse og en boost med energi

Materialistisk lykke i form av treningstøy er en super motivator som vil hjelpe deg med å ikke gi opp og få deg opp av sofaen og på trening.

