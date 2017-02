De største trendene for vår og sommer 2017

Sesongens trendguide er endelig her, og nå kan du bare glede deg til vår og sommer. Fargene du skal se etter er rosa, rødt og gult, sammen med skarpe skuldre, blomstermønster og volanger er du klar for vår.

VOLANGER OG RYSJER

En romantisk trend som passer perfekt til sene sommernetter er de drømmende plaggene med volanger og rysjer. Designere som Chloe, Loewe, Alexander McQueen og Rodarte viste det i sine SS17-kolleksjoner og vi vil mer enn gjerne implementere trenden i våre egne garderober denne sesongen.

Bluse med blomsterprint fra Vila - Blå skjorte fra MSGM - Gul kjole fra Baum Und Pferdgarten - Dus blomsterkjole fra Denim&Supply Ralph Lauren - Bluse fra Saloni - Minikjole fra Moves

MIDJEBELTE

Å markere midjen vil gi deg en fin fasong, så denne trenden er ideell for de fleste. Bruk beltet til både skjørt, kjoler og skjorter som vi blant annet så hos Balenciaga, Alberta Ferreti og Hermes.

Bredt midjebelte med knyting fra Day Birger et Mikkelsen - Blått belte fra Filippa K - Bredt belte med ring fra Vanzetti - Cowboy-inspirert belte fra Vanzetti - Dobbeltspent belte fra Polo Ralph Lauren

ROSA

Rosa er en fryktet trend blant mange, men nå er det den hotteste fargen i motebilde fremover. Gå for en ton-i-ton look med rosa fra topp til tå eller hold deg til en enkel jakke eller bluse. Vi elsker trenden! Givenchy, Chanel, Valentino og Balenciaga var designere som viste den kule trenden på catwalken.

Skjortekjole fra Maison Margiela - Ryggsekk fra Even&Odd - Stripete genser fra Comme des Garcons - Blomsterkjole fra Zimmerman - hettegenser fra River Island - Strikkegenser fra New Look

PYSJAMAS

Pysjamastrenden fortsetter ut i våren og sommeren, og det er kanskje den mest behagelige trenden du kan gå med. Se både etter blomstermønster og ensfarget eleganse. Enten om du går for et helt sett eller kun deler, vil du være on point. Designerne som viste trenden for våren var Lanvin, Vionnet, Dolce&Gabbana og Burberry.

Rød kimono fra Sand - hvit bluse fra Kaffe - blomstrete kimono fra ByTiMo - Blå vid bukse fra Wood Wood - Blomstrete bukse fra Baum und Pferdgarten - Sort sett fra Equipment

STATEMENT-ARMER

Dette er en trend vi har sett i flere sesonger, og som blir like hot denne sesongen. Det er en enkel måte å sprite opp et enkelt antrekk med jeans og boots. Se etter detaljen på både kjoler, bluser og gensere. S Rocha og Michael Kors Collection viste trenden på catwalken.

Rød kjole fra IRO - Blå skulderløs bluse fra Ivy&Oak - Sort bluse fra Navy London - Gul bluse fra Tibi - Skjorte fra Lost Ink - Blomsterkjole fra Sister Jane

STRIPER

Striper er en trend som vi stadig kommer tilbake når vår og sommersesongene er i anmarsj, og det er ikke et unntak denne sesongen. Det er en elegant og leken trend man kan gjøre mye med. Lek med dimensjoner, farger og materialer når du setter sammen et antrekk. Tory Burch, Sacai, Rag&Bone og Proenza Schouler viste mange kule varianter av trenden.

Lang kjole med farger fra Storm&Marie - Rød minikjole fra Selected Femme - Kjole med knytedetalj fra Warehouse - Rød genser fra Étoile Isabel Marant - Shorts fra Ivy&Oak

STATEMENT TEKST

At politikk og mote hører sammen er helt tydelig etter de siste årene. I ulike former har vi sett politiske budskap på catwalken til blant annet Dior, Hood by Air og Haider Ackerman. Også under den norske moteuken viste blant annet ByTiMo og Veronica B. Vallenes denne trenden. Gå for en enkel look med jeans eller kjør på med et ekslusivt maksiskjørt for å få en kul kontrast.

Bad Girls Club fra Twintip - Offline fra Even&Odd - Masculin fra Storm&Marie - Sorry I´m not here for your approval fra Twintip - Love fra H&M - Superwoman fra Chloé

GJENNOMSIKTIG

En litt skummel trend da man fort kan se for avkledd ut, men hvis du gjør det på riktig måte vil du se fantastisk ut. Se etter gjennomsiktige detaljer, gå for lag på lag og velg trenden til kveldstid kontra dagtid. Du så det hos blant annet Christopher Kane, Alexander McQueen, Louis Vuitton og Bottega Veneta

Kjole fra Ganni - Bluse med vide armer fra New Look - Bluse med korte armer fra Samsøe Samsøe - Bluse med røde detaljer fra The Kooples - Grønn kjole fra Ganni

MARKERTE SKULDRE

Den herreinspirerte trenden er superkul og passer perfekt til jobb. Gjør den mer feminin med en delikat bluse og store øredobber. Designerne som viste trenden var Celine, Louis Vuitton, Balenciaga og Saint Laurent. Invester i en blazer med kvalitet som du kan bruke lenge.

Grå blazer fra New Look - Gull blazer fra Sofie Schnoor - Rosa blazer fra Max Mara - Blazer med rysjer fra Sportmax Code - Rutete blazer fra Etoile Isabel Marant - Stripete blazer fra Ganni

HELHVITT

En deilig og sommerlig trend som du kan leke mye med. Vent med å bruke trenden til du har fått litt farge fra solen, så vil du se fantastisk ut. Perfekt til sommerfester eller til jobb. Tenk litt ekstra på kvaliteten i stoffet på hvite plagg da de fort kan se litt billige ut. Sonia Rykiel, Derek Lam, J.W. Anderson og Parabal Gurung var blant designerne som viste trenden på catwalken.

Enkel kjole fra Max&Co - Bukser fra Holzweiler - Kjole fra ByMalina - Sneakers fra Nike - Blazer fra By Malene Birger

BLOMSTER

Blomster i alle former og fasonger er en deilig trend som passer til det meste. En blomstrete bluse under en kul blazer er perfekt til jobb, og en lang og luftig kjole kan du bruke til bryllup og fest. Mange designerne viste blomster, og blant disse var Isabel Marant, Tory Burch, MiuMiu og Gucci.

Hvit kjole med blomster fra Baum Und Pferdgarten - Gul kjole fra Never Denim - T-skjorte fra D&G - Bomberjakke fra Only - Bluse fra Mango - Maxikjole fra Needle&Thread

FARGEDE SOLBRILLER

Glem de klassiske sorte brillene, i år skal du gå for farger på glassene. Topp antrekket med et par kule solbriller og du trenger ikke noe mer tilbehør. Trenden ble vist hos Michael Kors, Roberto Cavalli, Celine og Versace.

Lyselilla glass fra Krewe - Gule glass fra Tomas Maier - Lilla glass fra RayBan - Lyseblå glass fra Quay - Rosa glass fra Le Specs - Blå glass fra RayBan

