De kule merkene du bør kjenne til!

Er du på utkikk etter den perfekte skjorten eller jeansen som gir deg den fine rumpa? Vi har funnet de kuleste it-merkene som kan hjelpe deg langt på vei!

Genser - Jeans - Bukse - Genser - Sko - Håndkle

Totême



Totême er skapt av Elin Kling og hennes mann Karl Lindman. Totêmes kolleksjoner gjenskaper det Elin Kling ble kjent for; en uanstrengt, moderne stil med en innovativ vri.

Totême har vært en suksess fra dag én. Alle plagg har det vi kan kalle for en skandinavisk "je ne sais quoi". Her kan du shoppe Totême.

Sjekk ut den nyeste kolleksjonen HER.

Ellery

Ellery så dagens lys allerede i 2007 av australske Kym Ellery. Kolleksjonene er inspirert av couture men har en moderne vri. Det er en grunn til at alle fra moteredaktører og it-jenter har fått opp øynene for denne australske merke.

Se kolleksjonen fra Ellery HER.

Klærne fra Ellery gir deg en sterk og flatterende silhuett.

Shop Ellery HER.

Ragdoll LA

Det LA- baserte merket er en storfavoritt hos de kule jentene både i USA og Europa. Grûnderen, Lisa Larson var en stor fan av loppemarkeder der hun konstant var på utkikk etter resirkulerte jeans og vintage t-skjorter. Ideen til et eget merke kom fra hennes mange utflukter og jakten etter "casual cool" plagg med en vintage-vri.

Her kan du titte på klær fra Ragdoll LA.

Her kan du titte på klær fra Ragdoll LA.

Frame

Frames jeans har lenge vært en stor hit blant moteinteresserte. De siste årene har merket ekspandert og designet kolleksjoner for både kvinner og menn. Frame er kjent for sitt stilige design og fokus på detaljer. Kule vibber fra Los Angeles møte europeisk estetikk.

Shop FRAME her.

Shop FRAME her.

Gigi Hadid er bare en av deres trofaste kunder! Her er hun iført Frame buksen Moto Leather Skinny Pants.

Gigi Hadid i New York. 5.februar, 2017

Shop FRAME her.





Stylein

Stylein er et svensk moteselskap, som ble lansert i 2001 av gründeren og sjefsdesigneren Elin Nyström. Merkets visjon er at kvinner skal kunne uttrykke sin individuelle personlighet og femininitet i Stylein-plagg. Stylein kombinerer internasjonal femininitet med moderne edge og kolleksjonene er fulle av stilistiske uttrykk. Sjekk ut kolleksjonen til Stylepit HER



Er du glad i svensk design? Sjekk ut nyheter fra Acne Studios HER.



Sjekk ut kolleksjonen til Stylepit HER



Les også: