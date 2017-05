De fineste sneakers på salg!

Vi har lenge lagt vår elsk på sesongens trendsko, nemlig sneakers. Verken kvinner eller menn trenger å overbevises om at denne skomodellen er både komfortabel og det noe av hotteste i motebildet.

Motebildet forandrer seg stadig og det er ikke alle trender som er like vellykkede. De sporty skoene er like fine til kjoler og dressbukser som til et mer avslappet antrekk. Har du fulgt med på store bloggere og Street Style-bilder har du sikkert fått med deg at fashionistaer har byttet ut sine 10cm høye pumpes med sneakers i alle regnbuens farger.

En street-ready sneaker med god komfort. Courtset fra adias har en clean og cool look med de ikoniske tre stripene i kontrastfarge! Et sporty design med en slitesterk yttersåle gjør disse til et par lekre street-ready sneakers!

Nike Tanjun - et stilrent design med makimal komfort. Tanjun-skoen har en elegant enkelthet med et moderne design som både er praktisk og behagelig. Med en sømløs overdel som understreker en clean look. Du finner de her.

Ingen har sagt at sneakers må være hvite. Streetstyle- moten viser oss at alt er lov og inspirerer oss til å prøve nye fargekombinasjoner. Det er gøy å se hvor mye et skopar kan gjøre for hele antrekket.

Bytt ut ankelboots med et par mørke sneakers. De passer med like mye og føttene dine vil takke deg etter en lang dag på jobb.

Nike Zoom Condition TR er en super treningssko som vil gi foten din maks support når du kjører på for fullt!

Sjekk ut MRL996EW fra New Balance!! En stilren og minimalistisk versjon av den klassiske New Balance silhuetten. I svart lær med panel- og sømdetaljer, samt den ikoniske N-logoen i kontrastfarge.

