De fineste skjørtene til våren

Det er mange trender å se frem til denne sesongen. Fra botaniske print til formfulle volanger og iøynefallende detaljer. Det er ikke alltid like lett å overføre trendene fra catwalken inn i garderoben, men heldigvis er enkelte plagg alltid like aktuelle, uansett sesong.

Denne våren vil vi kle oss i lekne skjørt som har blitt smykket og utformet etter sesongens trender.

Denimskjørt

Det er utvilsomt det mest trendy skjørtet du kan eie denne våren. Det slitesterke materiale gir ethvert antrekk en kul og avslappet stil.

Blomsterskjørt

Er det et print som skriker vår, så må det være blomster. Store motehus som Gucci har lagt sin elsk på blomsterprinten og drysset alt fra klær, sko og vesker med det feminine mønsteret.

Tyllskjørt

Det er Carrie som introduserte oss for tyllskjørtet og lot verden se at det supersøte skjørtet kan brukes av kvinner over 5-års alderen. Det er bare å ta en titt på gatemoten hvis du trenger inspirasjon til styling.

Tips: En enkel t-skjorte og et par Converse satt sammen med et tyllskjørt er det ultimate sommerantrekket om du skal på festival eller grilling i parken.

Skjørt til festlige anledninger

Vår og sommer er tiden for store begivenheter som bryllup, dåp og sommerfester. Butikkene bugner av lekre skjørt som passer perfekt til slike anledninger.

