De 13 hotteste hverdagskjolene i februar

Hverdagskjolen er garderobens kanskje mest anvendelige plagg; den passer perfekt til alle anledninger, uansett sesong.

Det eneste du trenger å gjøre er å style hverdagskjolen riktig. Når det er minusgrader, kan du kombinere kjolen med varme strømpebukser og en deilig, tykk genser. På sommeren derimot trenger du kun et par sandaler, og selvfølgelig solbrune bein og solbriller.

Hverdagskjolene du investere i nå, vil du få like mye brukt for når varmen strekker seg over landet. Her er våre februarfavoritter:

Tips: Denne sesongen bør du gå for en blomstrete hverdagskjole, med delikate rysjer og et fenimint snitt. Denne kommer du til å få mye bruk for i tiden fremover, samtidig som den sklir rett inn i motebildet.

Tips: Til nøytrale hverdagskjoler anbefaler vi deg å style kjolen med delikate smykker og en flott vekse. Sjekk disse øredobbene, dette smykket og denne flotte vesken. For byturen topper du antrekket med et fresh farget leppestipft - gjerne i rødt!

Tips: Når det er kaldt bør du velge en tykk, deilig genser du kan ha over kjolen. Sørg imidlertid for at genseren ikke har en stram strikk nederst, slik at den ødelegger formen på kjolen. Denne genseren er en av våre favoritter.

Tips: Lurer du på hva slags boots du kan bruke til kjolene? Sjekk for eksempel disse superfreshe skoene fra Vagabond.