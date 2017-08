Celine Aagaard designer sko

Celine Aagaard har nærmest blitt en institusjon i seg selv. Den tidligere redaktøren, forfatteren, maktbloggeren og en av Norges best kledde kvinner er nå aktuell med en skokolleksjon i samarbeid med Eurosko.

Dette er ikke første gang Celine begir seg ut på den kreative designerprosessen. Hennes samarbeid med norske motemerket elle&il tidigere i år var et braksuksess og plaggene ble nærmest revet ut av butikkene. Denne høsten er det sko som står i fokus.

- Jeg elsker sko, og drømmen har lenge vært å få designe min egen kolleksjon. Etter å ha jobbet tett med Eurosko i snart to år, er det ekstra gøy å få ta del i designerprosessen - fra skisser til ferdig produkt, sier Celine Aagaard.

Utgangspunktet har vært å lage sko som Celine selv ikke har i skapet, og som hun heller ikke finner i butikk. Kolleksjonen består dermed av klassiske hverdagsfavoritter hvor det er lagt fokus på design, detaljer og komfort.

Det er ingen hemmelighet at kvinnen med over 137 000 følgere på Instagram har en forkjærlighet for stramme linjer, rene silhuetter og fargene hvitt og sort. Skokolleksjonen er naturlig nok en forlengelse av hennes smak og stil.

- Jeg overbeviste designerteamet om at vi måtte ha minst en sko i hvitt, så jeg gleder meg til å lansere den hvite partyskoen som både er uberfresh og god å gå i, forteller Celine.

Skokjeden er stolte av å kunne samarbeide med en så innflytelsesrik moteprofil som Celine Aagaard og ventetiden til kolleksjonen slippes er fylt med spenning.

- At vi valgte Celine Aagaard som vår gjeste-designer var et naturlig valg, som en videreutvikling av vårt allerede gode samarbeid. Vi er veldig stolte over resultatet og ser frem til å se hvordan kolleksjonen blir mottatt ute i butikk.” sier Eurosko i en pressemelding.

Følger du Celine på Instagram har du nå mulighet til å kopiere hennes stil. Kolleksjonen kommer i butikk i slutten av august og prisen kommer til å ligge mellom 1199 til 1499 kr.