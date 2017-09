Cardigans du sikrer deg nå

Det begynner å bli noen år siden den lange cardigan-jakken inntok motemarkedet for fullt, men da kom den også for å bli. For vi nordmenn har forelsket oss helt i plagget, som vi kan tulle oss inn i og finne varmen i, samtidig som vi ser moteriktige ut.

Enten vi bærer den med eller uten belte, den henger ut under jakken eller brukes som en jakke alene, til kjole, skjørt og strømper, eller til bukse - en cardigan blir aldri feil.

Vi har funnet frem til de nyeste modellene fra høstkolleksjonen til både Acne, Malene Birger og Samsøe&Samsøe, noen andre favoritter samt noen rimelige alternativ du kan ta en kikk på under.

Cardigans fra Acne

Acne cardigan i blå - Acne cardigan i camel

Acne cardigan, sort

Ute etter den korte varianten? Se den her!





Cardigans fra Samsøe & Samsøe



Her finner du disse! (Flere farger)





Cardigans fra By Malene Birger

Cardigan Belinta, Midnight blue - Cardigan Belinta, Ivy

Cardigan Carlay, Glamour - Cardigan Carlay, Khaki

Se flere farger av "Belinta" her!





Favoritter fra diverse merker

Cardigan fra Munthe - Cardigan fra Repeat

Cardigan fra Marc O'Polo







Cardigan fra Marc O'Polo - Cardigan fra American Vintage - Cardigan fra Delicatelove

Cardigan fra Moss Copenhagen - Cardigan fra Karen by Simonsen

Cardigan fra Selected Femme







Rundt tusenlappen

Cardigan fra Selected Femme - Cardigan fra Samsøe & Samsøe

Cardigan fra Cream







Under tusenlappen

Cardigan fra Minimum - Cardigan fra Selected Femme

Cardigan fra Esprit