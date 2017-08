By Ti Mo på salg!

De er romantiske og feminine. Kjolene fra merket By Ti Mo har rett og slett blitt en norsk jentefavoritt, og passer både i bryllup, på sommerfesten eller med en tykk strikk over på høsten. Disse kjolene er rett og slett et must i garderoben. Men kjolene kan være kostbare, derfor jubler vi over at nettbutikken Miinto frister med rabatterte priser på flere By Ti Mo-plagg i tillegg til en splitter ny kolleksjon.

Bor du i tillegg i Oslo eller Trondheim får du varene du kjøper innen 120 minutter! Hvor fantastisk er ikke det?

Lange kjoler

Korte kjoler

Nyheter

Disse lekre kjolene er ikke på salg, men vi drømmer forsatt om å klikke hjem en eller to.